Иван Исаев – с новыми силами в родное министерство

15 ноября 2019 года Указом Главы Чувашии на должность министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики назначен Иван Исаев.

Иван Васильевич уже возглавлял Минприроды Чувашии с 2010 по 2015 годы. Причем, по словам специалистов отрасли, вполне успешно. Этой точки зрения всегда придерживался и Кабинет Министров республики. Однако после пятилетнего управления отраслью, пришло время шестилетней борьбы за честное имя. Но за эти годы правоохранители не нашли доказательств его причастности к незаконной вырубке лесных насаждений.

Уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Чувашии было прекращено летом этого года в «связи с отсутствием в деянии состава преступления». Таким образом, в следствии, начатом в ноябре 2010 года, была поставлена жирная точка — факты осуществления рубки по вине Ивана Исаева не установлены.

«Советская Чувашия» на одной из встреч с Главой Чувашии, которая состоялась осенью 2019 года, высказала предположение, что закрыть вакантное место министра природных ресурсов и экологии можно именно проверенным и профессиональным человеком, а именно предложить кресло Ивану Исаеву. Тогда Михаил Игнатьев сказал, что главное — желание стать министром.