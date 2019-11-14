Лана Прусакова: Мама очень испугалась, узнав, что я выиграла Универсиаду с порванной связкой колена

В феврале этого года молодая горнолыжница из Новочебоксарска Лана Прусакова, победив в дисциплине слоупстайл на XXIX Всемирной универсиаде в Красноярске, стала без преувеличения национальной героиней. С этим достижением девушку поздравил Президент страны Владимир Путин, а Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил ей медаль за заслуги перед Чувашской Республикой.

Перед началом нового зимнего сезона Лана открыла корреспонденту «СЧ» некоторые доселе неизвестные подробности своего прошлогоднего успеха.

— Как ты оцениваешь прошедший сезон?

— Неоднозначно, потому что для меня он был крайне сложным. Если бы не победа на Универсиаде в Красноярске, думаю, я занесла бы его скорее себе в пассив, чем в актив.

— Почему? Ты же выиграла не только Универсиаду, но и «Russian Freestyle Games», стала призером молодежного чемпионата мира. Неужели нет удовлетворения?

— В прошлом году на первом же турнире я серьезно травмировалась — порвала связку колена. Но поскольку я девочка худенькая и легонькая, решили, что нагрузка на колено не будет критической и мне следует докатать сезон, а уже после его окончания ложиться на операцию. В итоге травма мучила меня на протяжении всех соревнований. По сути, ни на одном из них мне не удалось выступить на сто процентов своих возможностей. Естественно, на Кубке мира я не показала результатов, на которые рассчитывала. А после того как под занавес сезона во время «Russian Freestyle Games» я еще и порвала мениск, ситуация вообще стала очень тревожной. Даже операция не гарантировала возращения в строй.

— Было страшно?

— Ну больше мама тогда испугалась за меня. К счастью, все обошлось, операция прошла успешно. Оперировалась я в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна, где работают отличные врачи. Там же летом и осенью прошла несколько курсов интенсивного послеоперационного восстановления. Подготовку к сезону не форсировала, привыкала к нагрузкам постепенно, потому что риск снова травмироваться был весьма велик. Прыгала на батутах, прислушивалась к ощущениям — вроде все было хорошо, и это вселяло оптимизм. Сейчас я уже полностью восстановилась и присоединилась к сборной России. Недавно на тренировочном сборе в австрийском Штубае первый раз после операции встала на лыжи — ощущения непередаваемые.

— Какие цели наметила на нынешний сезон?

— Из-за травмы и подготовки к Универсиаде я пропустила несколько этапов Кубка мира и не набрала необходимого количества рейтинговых очков. Теперь, чтобы попасть в число участников состязаний, придется сначала добрать эти очки на Кубке Европы. Кроме того, я все лето находилась на реабилитации, поэтому и в физическом, и в техническом плане тоже нужно наверстывать упущенное. Так что пока я только «вкатываюсь», и каких-то конкретных задач перед собой не ставлю. Начнется сезон, там будет видно.

— В прошлом году ты поступила на журфак ЧГУ. Как освоилась с ролью студентки и почему выбрала именно журналистику?

— Если честно, сначала я собиралась поступать на экономический факультет. Но, немного поразмыслив, пришла к выводу, что все же я больше гуманитарий, чем математик. Журналистику выбрала, потому что, во-первых, обладаю природной грамотностью, а, во-вторых, мне нравится рассказывать о людях и событиях. С учебой справляюсь, несмотря на напряженный спортивный график.

— Как твои музыкальные успехи? Помнится, ты в свободное время любила поиграть на синтезаторе.

— Сейчас я больше играю на гитаре. Нахожу в Интернете аккорды, слова любимых песен и пою. Не на публику, а сама для себя. По настроению.

Михаил Юрьев

Фото Instagram @lanaprusakova