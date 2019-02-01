Опрос: Нужно ли обсуждать с детьми денежные траты семьи?

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ, руководитель департамента страхования и социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ:

— Ребенок должен быть финансовым единомышленником родителей. Важно, чтобы он понимал, какой ценой достаются им деньги и сколько они могут потратить. В этом нет ничего постыдного, деньги — часть нашей жизни. Открыто говорите с детьми о проблемах, связанных с получением и распределением денег. Не углубляйтесь в мелкие детали, но давайте представление о том, сколько стоят разные семейные покупки и сколько родителям для этого нужно работать. Тогда сыну или дочери будет понятно, почему мама и папа не могут сейчас купить какую-то вещь. А если вы при этом объясните, что более выгодно сделать покупку в момент распродажи, то покажете пример рационального экономического поведения. Подросткам стоит также рассказывать о вложениях в ипотеку и их обучение — подготовку к ЕГЭ и дополнительным экзаменам в известные вузы.

ЕКАТЕРИНА КАНЮКА, директор филиала ВГТРК ГТРК «Чувашия»:

— Самое главное, ребенок должен знать, как появляются деньги в семье — как, когда и, по возможности, сколько. Чем раньше ему начнут это объяснять, тем меньше требований со словом «хочу» он будет выдвигать родителям. Меньше и осторожнее. Ребенок должен знать, что такое обязательные траты, что входит в список расходов семьи и должен понимать, почему мама с папой обязаны платить за квартиру, газ, воду, электроэнергию, связь, оплачивать налоги и так далее. Неплохо привить ребенку элементарные навыки планирования. Кстати, карманные деньги — отличный способ на практике понять и освоить основы финансовой грамоты.

ЮРИЙ БЫЧКОВСКИЙ, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

— Я искренне уверен, дети с самых малых лет должны понимать, что деньги — это не бесконечный ресурс. Ребенку в любом возрасте важно показать покупательную способность денег и объяснить, что на определенную сумму денег можно купить определенное количество вещей. И если ты решил на что-то потратиться, то в другом месте нужно будет ужаться.

А вот с обязательными расходами, такими как кредиты, оплата услуг ЖКХ, приобретение продуктов и тому подобное, думаю, что нужно обязательно познакомить школьника. Ребенок должен осознавать ответственность и понимать, какие расходы в будущем лягут и на его плечи.

МАРИНА ПЕТРОВА, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике:

— Считаю, что уже в детстве человек должен получать информацию о деньгах, финансах и семейном бюджете. В первую очередь родители должны дать своему ребенку представление о том, что такое деньги, что сами по себе материальные блага не появляются, для этого надо упорно трудиться, иметь определенные знания и навыки.

Также будет неплохо, если ребенок станет принимать какое-то, пускай и минимальное, участие в планировании семейных расходов. Тогда он начнет понимать, какие траты первичные и обязательные, а что можно отложить и на более поздний срок.

Благодаря такому подходу в будущем у ребенка сформируется уважительное отношение к труду, понимание цены денег, появится умение правильно распоряжаться своими финансами.