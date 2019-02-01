Из событий далекого ноября 1944 года хочется выделить на первый взгляд малозаметное событие, отражающее настроение того времени. Кто-то неизвестный с инициалами «РМЯ» из Чебоксар отправил на фронт небольшой алюминиевый стаканчик для приготовления мыльной пены для бритья с выгравированной на нем вручную надписью: «Дорогому бойцу. РМЯ. г. Чебоксары. 7.ХI.1944 г.». Не больно какой дорогой подарок — и шубы посылали на фронт, не то что стаканчик. Но именно этот стаканчик демонстрирует, на мой взгляд, как внимательны были в тылу к нуждам и заботам бойцов на фронте. А сколько еще таких примеров, о которых мы не знаем?

…Тот стаканчик благополучно прошел войну, он был найден лет 15 назад на месте боев в Тверской области, и сейчас в качестве одного из самых ценных экспонатов хранится в экспозиции музея боевой славы чебоксарской школы № 57. Узнаем ли мы имя дарителя? Подобные стаканы изготавливались в войну на заводе специальной аппаратуры № 654, который чаще рабочие называли «хэмзой», — по названию эвакуированного в Чебоксары Харьковского электромеханического завода, предшественника действующего сегодня Чебоксарского электроаппаратного завода. И мы обращаемся сегодня к руководству и ветеранам завода с просьбой выяснить — не работники ли завода в том далеком 1944 году отправили на фронт этот подарок?

29 октября 1944 г., воскресенье

Казалось бы, что сложного в работе разведчика-наблюдателя — в тыл противника обычно не направляют. Но наш земляк разведчик-наблюдатель батареи 120-мм минометов 11-го гвардейского полка 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта красноармеец Георгий Замятин из деревни Селиванкино Чебоксарского района отличился и здесь. При подготовке к прорыву обороны противника он обнаружил две огневые позиции и четыре дзота со станковым пулеметом, установил расположение траншей и проволочного заграждения. А затем заметил станковый пулемет противника, который огнем миномета был уничтожен. Георгий Васильевич награжден медалью «За боевые заслуги».

31 октября 1944 г., вторник

Уроженец деревни Хоруй Урмарского района радиотелеграфист 6-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Терентий Леонтьевич Леонтьев в последний день октября был награжден медалью «За отвагу». В наступательных боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника под сильным огнем он поддерживал бесперебойную радиосвязь командира батареи с ОП и КП полка.

1 ноября 1944 г., среда

Этот день для красноармейца Алексея Васильевича Ухарского из деревни Чепкас-Никольское Шемуршинского района стал знаменательным — стрелка 10-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии Карельского фронта наградили медалью «За отвагу». Было приятно, что вспомнили и старые заслуги: «…на Брянском направлении, действуя смело и решительно в составе 656-го стрелкового полка, в бою уничтожил 9 немцев, при этом 22 сентября 1941 года был тяжело ранен».

2 ноября 1944 г., четверг

В этот день под сильным огнем противника работал по устройству переправы для танков и наблюдательного пункта сапер 18-го танкового полка 47-й механизированной бригады рядовой Ахат Асимович Мухаметчин. «Несмотря на опасность, своим примером воодушевлял остальных бойцов на быстрое выполнение поставленной задачи», — говорится в приказе о награждении его медалью «За отвагу». Призванный в РККА Чкаловским РВК в январе 1942 года, сапер Мухаметчин работал на самых сложных участках фронта, трижды был ранен, в том числе дважды и тяжело — в первые же 8 месяцев фронта…

4 ноября 1944 г., суббота

В этот день первую свою боевую награду — медаль «За отвагу» — получил стрелок 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта гвардии старший сержант Николай Васильевич Васильев, призванный в РККА еще в довоенном 1940 году Советским районным военкоматом.

«Участвуя в Отечественной войне с 1941 года, проявил преданность нашей Родине. В оборонительных боях много работал по укреплению оборонительного рубежа. Делится своим боевым опытом с молодыми бойцами. 4.08.1941 года, будучи на Юго-Западном фронте, был ранен», — говорится в приказе о его награждении.

Не стало Анания Ивановича Ананьева (25.09.1887 — 4.11.1944), военврача 2-го ранга, начальника эвакогоспиталя № 3062, уроженца деревни Тоскинеево Чебоксарского района.

5 ноября 1944 г., воскресенье

Звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу села Старая Тюрлема Козловского района Василию Дмитриевичу Харитонову, командиру танка 148-го отдельного инженерно-танкового полка 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.

Медаль «За отвагу» — такова оценка командованием 8-го отдельного танкового полка 19-го танкового корпуса действий командира саперного отделения гвардии старшины Ильи Сергеевича Новикова из деревни Аначкасы Чебоксарского района: «Во время боев в районе Приекулес-Асите под сильным артиллерийско-минометным огнем противника организовал поднос лесоматериала для эвакуации двух подбитых танков. Сам лично участвовал в работе».

Такую же медаль получил Иван Васильевич Гераськин из деревни Мордовские Тюки Шемуршинского района, гвардии рядовой, наводчик батареи 15-го гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. В бою, когда отдельные группы противника обошли с флангов и просочились в тыл, огнем из орудия прямой наводкой он уничтожил до 15 гитлеровцев.

6 ноября 1944 г., понедельник

В предпраздничный день, в канун 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, командование расщедрилось на награды.

Медаль «За боевые заслуги» получил призванный Канашским РВК механик по приборам и кислородному оборудованию 2-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия гвардии старший сержант Иван Сергеевич Барышников. Он, «образцово работая на материальной части по подготовке к боевым вылетам, обслужил 308 успешных боевых самолетовылетов без единого случая опоздания и невыполнения боевого задания экипажами по его вине».

Гвардии рядовой Василий Григорьевич Аскаров был призван Алатырским РВК и достойно воевал в 15-м отдельном гвардейском тяжелом танковом полку 1-го Прибалтийского фронта сапером: «Ходил несколько раз в инженерную разведку, отыскивал броды и проходы через заболоченные и водные преграды, разминировал и обезвредил 7 противотанковых мин. Под обстрелом противника в составе взвода построил 9 переправ и принимал активное участие в эвакуации подбитых танков с поля боя». Награда за это — медаль «За отвагу».

Владимир Аркадьевич Шулов до призыва на фронт жил в Ибресях по улице Ленина, 16. Попал на Юго-Западный фронт, воевал отважным разведчиком, получил тяжелое ранение в легкие. Вылечился, но уже не побегаешь в разведку, пришлось переучиться на воздушного стрелка. На 1-м и 4-м Украинских фронтах в составе 2-й авиационной эскадрильи 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка «произвел 16 боевых вылетов, проявляя при этом отвагу и мужество». Медалью «За отвагу» и отметило в этот день командование гвардии сержанта Шулова.

Ко дню награждения медалью «За боевые заслуги» мастер авиавооружения 1-й авиационной эскадрильи того же 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка гвардии сержант технической службы Кирилл Матвеевич Матвеев из Вурнарского района обслужил 398 самолетовылетов, не имея отказов стрелково-бомбардировочного вооружения. «По восстановлению матчасти, поврежденной в бою, работает со всей отдачей своих сил», — отметили его в приказе от 6 ноября.

7 ноября 1944 г., вторник

Аккурат в годовщину Октябрьской революции получил медаль «За отвагу» разведчик штабной батареи 26-го гвардейского артиллерийского полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Иван Александрович Чуплыгин из деревни Елкино Ядринского района. Он отличился при переходе границы Восточной Пруссии, уничтожив 5 солдат противника, а ранее в боях под городом Таураге из личного оружия уничтожил 7 вражеских солдат.

В этот день «Красная Чувашия» вышла на 4 страницах в праздничном варианте. Газета опубликовала групповую фотографию, а точнее, коллаж уроженцев Чувашии — Героев Советского Союза.

Под фотографией перечислены их имена: летчик А. Кочетов, танкист В. Винокуров, минометчик Г. Габайдулин, артиллерист М. Салихов, пехотинец И. Поляков, летчик М. Сапожников, летчик Ф. Орлов, летчик М. Ефимов, летчик Б. Васильев, летчица З. Парфенова, артиллерист Ф. Ахаев, пехотинец И. Яшин, танкист Коновалов, пехотинец А. Иванов, артиллерист П. Лаптев.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов