Чувашские штангистки успешно выступили на чемпионате Европы

Медали в счет Токио-2020

Чувашские штангистки с успехом выступили на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который проходил в эти дни в румынском Бухаресте. В активе наших девушек — золотые, серебряные и бронзовые медали.

В составе сборной команды России за награды международных соревнований боролись три именитые тяжелоатлетки из Чувашии — Яна Мохина, Александра Козлова и Наталия Шайманова. Девушки, подопечные заслуженного тренера республики Геннадия Иванова, учатся в Чебоксарском кооперативном институте, а свое спортивное мастерство оттачивают в чебоксарской спортивной школе имени Валериана Соколова.

Первые медали в стартовый день добыла штангистка Яна Мохина. Она стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 49 кг в упражнении «толчок» и по сумме двоеборья. Ее результат — 155 кг (68 в рывке и 87 в толчке), передает Минспорта Чувашии.

Победную эстафету продолжила Наталия Шайманова. Титул чемпионки Европы среди молодежи до 23 лет она завоевала в весовой категории до 64 кг. На счету Натальи три медали — «серебро» за упражнение «рывок», «золото» — за «толчок» и в сумме двоеборья.

К сожалению, из-за травмы не смогла подняться на пьедестал почета наша третья спортсменка Александра Козлова, выступавшая в весовой категории до 59 кг. Во всех трех дисциплинах девушка осталась в шаге от медалей, показав 4-й результат.

Всего в Бухаресте на юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионатах Европы участвовали около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020.