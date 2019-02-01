В Новочебоксарске готовится к открытию новый «Кванториум»

Современное оборудование и мебель для квант-лабораторий и мастерских продолжает поступать в новый «Кванториум» республики, что откроется скоро на базе Новочебоксарского химико-механического техникума.

Напомним, инновационный детский технопарк распахнет свои двери в этом году в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка». На его создание направлено 107,4 млн рублей. Сейчас в техникуме идет подготовка к открытию, завершается ремонт помещений, расставляется мебель и устанавливается оборудование согласно направлениям или «квантам». Их в новочебоксарском «Кванториуме» будет шесть: Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, AR/VR-квантум (виртуальной и дополненной реальности), IT-квантум и Хайтек цех. В технопарк примут более 800 юных горожан. К слову, зачисление уже ведется.

Кстати, в 2020-2022 годах в Чувашии благодаря победе в федеральном конкурсе появятся также три мобильных технопарка. Передвижные мини-«Кванториумы», оснащенные высокотехнологичным оборудованием, смогут «путешествовать» по районам республики, благодаря чему еще больше детей заинтересуются техническим творчеством и IT-технологиями.