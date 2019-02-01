В Волго-Вятскуправтодор рассказали, как изменятся федеральные трассы в Чувашии

Километры комфорта и безопасности

Дороги — визитная карточка любого российского региона. Об этом скажет каждый, кто путешествует на авто по стране. Федеральные трассы в Чувашии в большинстве своем сильной критики автомобилистов не вызывают. Привычнее для них, скорее, в последнее время стала картина масштабных дорожных строек и долгожданных открытий многолетних долгостроев. Новый импульс развитию магистралей общероссийского значения, пролегающих по территории республики, придал их переход в январе прошлого года под управление Волго-Вятскуправтодор Федерального дорожного агентства (Росавтодор). С начальником управления Илдаром Мингазовым мы поговорили о важных объектах в Чувашии, обсудили, как федеральные трассы становятся более скоростными и безопасными, а также узнали, появятся ли в перспективе в Чувашии платные участки автодорог.

Было — стало

— Илдар Галяутдинович, о Волго-Вятскуправтодор в Чувашии широко узнали прошлым летом, когда вы буквально за полгода «расквитались» с цивильским долгостроем — мостом через реку Большой Цивиль, годами собиравшим многокилометровые пробки. Чем стал примечателен этот дорожный сезон?

— Действительно, на федеральных дорогах Чувашии, которые мы приняли в январе 2018 года, было много незавершенных дорожных объектов, требовавших безотлагательного принятия мер. Первым стал, как вы сказали, цивильский мост. Нам удалось в кратчайшие сроки заключить контракт и определиться с подрядчиком. Сейчас на этом участке М-7 ситуация нормализовалась: хорошая пропускная способность, пробок нет, жители и автомобилисты не испытывают неудобств.

Практически одновременно мы взялись и за другой сложный дорожный долгострой — эстакаду к мосту через реку Суру у Ядрина на трассе М-7. Ее строительство тянулось много лет: менялись проектировщики, подрядчики, организации становились банкротами, и только пробки и заторы оставались неизменными. Сейчас мы с гордостью можем сказать, что и этот объект близок к завершению. В этом году мы завершим первую очередь строительства моста через Суру, с опережением графика почти на 8 месяцев. Движение по эстакаде будет запущено уже в ноябре. Работы на участке выполнены более чем на 80%, сейчас дорожники завершают укладку верхнего слоя покрытия, монтируют перильные и барьерные ограждения, обустраивают подходы к эстакаде.

Цифра: Более 7 млрд рублей было выделено на федеральные дороги в Чувашии в 2018-2019 годах. В этом году на федеральных трассах появилось 37,5 км линий электроосвещения

Темп хороший, к тому же погода на нашей стороне. С введением эстакады Сурского моста, на которую из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд рублей, сразу приступим ко второй очереди моста — старый мост разберем и возведем новый. Его проектирование уже ведется. В 2020 году проект направим в Главгосэкспертизу России, к строительству рассчитываем приступить в 2021 году. Проект предусматривает строительство мостового перехода с подходами протяженностью 5,6 км, в том числе моста — 2,4 км. Также для автомобилистов возле села Засурье планируем построить транспортную развязку.

Отмечу, что возведение «сурской эстакады» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный Правительством России в конце 2018 года. Этот глобальный документ ставит перед дорожниками страны амбициозные задачи. Он призван вывести российские дороги на качественно новый уровень: повысить грузооборот и связанность регионов страны за счет строительства новых железнодорожных линий, мостов и транспортных узлов.

За полтора года работ под Ядрином выполнен колоссальный объем работ: от возведения железобетонных опор до оборудования объекта системой предупреждения об обледенении дорожного покрытия и строительства более 1 км линий электроосвещения. Объект стратегический — за ним в круглосуточном режиме будет вести мониторинг диспетчерская служба.

— Где еще ремонтируете дороги в Чувашии в этом году?

— Работы много, и она все еще в самом разгаре. Сейчас, к примеру, различного рода ремонты, включая устройство линий освещения и установку светофоров, одновременно ведутся на 16 участках по всей республике. Основные силы, конечно, в этом году брошены на М-7. На трассе отремонтировали четыре участка общей протяженностью около 30 км на границе с Татарстаном и защитили слоями износа более 33 км трассы. Совсем скоро, в ноябре, планируем торжественно открыть после капитального ремонта три участка этой ключевой федеральной автодороги. Грузопоток на участке интенсивный, а наша задача — сделать дорогу комфортной и безопасной.

На большом ремонте и автодорога «Цивильск — Ульяновск». За сезон удалось привести в порядок 34,5 км дороги, это 28% от ее протяженности в границах Чувашской Республики. И это не удивительно. Именно по ней пройдет часть маршрута федерального проекта «Европа — Западный Китай», также включенного в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

На пути к чебоксарской объездной

— В этом году вы приступили к реализации еще одного большого проекта — реконструкции 6-километрового участка трассы М-7 «Волга» от села Хыркасы до деревни Яуши в Чебоксарском районе. Какова сейчас там ситуация?

— В конце лета участок ушел на длительную реконструкцию: к 2023 году эта узкая «двухполоска», уже не справляющаяся с потоком транспорта, будет соответствовать дороге первой категории. Здесь появятся три развязки (одна из них, на Ядринском шоссе, — 2-уровневая, ее строительство, предварительно, начнется уже в этом году) для распределения транспортных потоков и безопасного поворота в близлежащие населенные пункты и два надземных пешеходных перехода — у Яуш и Хыркасов. На всем протяжении реконструированной дороги установим освещение с применением энергосберегающих ламп, барьерное ограждение, а в зоне деревень — шумозащитные экраны. Проект многомиллиардный — его общая стоимость около 2,5 млрд рублей. В этом году запланированы пока подготовительные земляные работы, основные работы развернутся с 2020 года.

— Это часть так называемой объездной дороги в обход Чебоксар?

— Да. Ее главная задача — разгрузить «узкие места» на подходах к столице республики. Сейчас, как известно, интенсивность движения там огромная — около 23 тысяч автомобилей в сутки. Двухполосная дорога не справляется, транспорт простаивает в пробках. Проект был давно готов, он тоже вошел в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Сложности, конечно, на участке есть: например, под нужды федеральной автотрассы придется изымать некоторые земельные участки. Собственники, откровенно говоря, не спешат расставаться с дачами и землей — возможно, придется действовать через суды. Но мы надеемся на понимание местных жителей. Дорога все-таки должна быть в приоритете.

В поисках оптимального материала

— Какие новые материалы и технологии помогают добиться большего срока службы дороги?

— Мы взяли курс на технологии, устойчивые к образованию колейности. Это, как известно, бич наших российских дорог: интенсивность автомобильных грузоперевозок растет, большегрузы продавливают покрытие. Чтобы увеличить срок службы и улучшить качество дорог, мы стали применять методику объемного проектирования асфальтобетонных смесей. «Умная» технология подбирает подходящую асфальтобетонную смесь в зависимости от свойств стройматериалов, климатических условий и интенсивности движения на том или ином участке дороги. В результате дорожное покрытие становится устойчивым к деформации, влаге, образованию трещин и, как следствие, более долговечным и прочным. А чем прочнее асфальтобетон, тем больше нагрузки выдержит автодорога. Технология уже зарекомендовала себя по всей России. Активно начали ее внедрять и в Чувашии.

— Меняются и требования к разметке, дорожным знакам…

— Конечно! ГОСТы со временем претерпевают изменения. Так, например, мы перешли на термопластик в нанесении разметки, она обязательно должна иметь световозвращение, то есть быть заметна для водителей с определенного расстояния. Появляются противоослепляющие элементы на барьерных ограждениях, автоматизированные пешеходные переходы, в освещении применяем солнечные батареи.

— Все это делается ради безопасности и снижения аварийности на дорогах?

— Разумеется. К 2024 году поставлена задача снизить показатель смертности на дорогах в 3,5 раза, а в идеале — выйти на ноль. Конечно, в этом вопросе еще предстоит очень много работы: нужно продолжать освещать пешеходные переходы и остановочные павильоны, барьерные ограждения, строить надземные пешеходные переходы, устанавливать комплексы фото- и видеофиксации. Эти комплексы, к слову, мы активно внедряем в Чувашии. Сейчас подписываем соглашение с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Чувашии, который будет администрировать штрафы. Треть суммы, выделенная нашему ведомству на эти цели, придется на Чувашию.

О передаче дорог и подготовке к зиме

— Уже достаточно долго обсуждается вопрос перехода некоторых республиканских дорог в федеральную собственность и наоборот. Речь, в частности, идет о западном и восточном подъездах к Чебоксарам, фактически превратившихся во внутригородскую дорогу. Или другой пример: часть республиканской дороги на трассе Р-176 «Вятка» от Кугесь до Новочебоксарска, которая, по сути, выполняет функцию федеральной. Как продвигается решение этого вопроса?

— Действительно, в наших планах соединить М-7 «Волга» с Р-176 «Вятка», сделав такой маршрут, который бы связал федеральные трассы на территории республики в одно целое. Пока у нас есть разрывы. Уже в этом году планируется принять в федеральную собственность 15-километровый обход Чебоксар. Получено согласие Росавтодора. Правительство Чувашии готовит пакет документов в Росимущество. В свою очередь из федеральной собственности передадим региону 32,7 км дорог. Это старое направление М-7, западный и восточный подъезды к Чебоксарам, съезды на село Янгильдино и станцию Тюрлема и участок длиной 3,4 км на Р-176 «Вятка».

— Зима не за горами. Федеральные дороги готовы встретить ее во всеоружии?

— Готовы на 100%. Зимним содержанием по контракту будут заниматься два подрядчика: ООО «Воддорстрой» и ОАО «ДЭП 139». В полном объеме запасены противогололедный материал, холодный асфальтобетон для оперативного устранения дефектов на проезжей части, готова дорожная техника (а это 83 единицы). При необходимости, в сложных погодных условиях, на затяжных подъемах будут дежурить тягачи. Как всегда, зимой мы работаем в тесной связке с региональными МЧС, УГИБДД, Гидрометцентром. В случае сильных снегопадов прямо на трассах разворачиваются пункты обогрева для водителей, а о приближающемся ухудшении погоды наши дорожники узнают первыми. Контроль за состоянием дорог ведется в круглосуточном режиме.

— Подходит к концу второй год пребывания Волго-Вятскуправтодор в Чувашии. Федеральные дороги стали более удобными, думаю, водители со мной согласятся. А какое достижение вы считаете самым значимым?

— Это, пожалуй, рост одного из главных показателей нашей работы — доля дорог в нормативном состоянии. В момент, когда мы принимали федеральные дороги, она составляла около 60%, теперь — более 80%. Это хороший результат. Дорожный сезон еще не закончен, так что, уверен, к концу года цифра будет другая. С задачей, которая перед нами стоит — привести в нормативное состояние более 85% федеральных дорог в Чувашии — мы справимся. Приоритетной для себя ставили также задачу ликвидировать дорожные долгострои.

Всего же в этом году в республике отремонтировано 57,7 км дорог федерального значения, из них 43,2 км — капитально. Но мы свою задачу видим чуть шире, чем просто привести дорогу в порядок — вместе со строительством дороги или капремонтом должен получить развитие и придорожный сервис. Так что впереди работы много! Будем продолжать делать дороги безопасными, быстрыми и комфортными.