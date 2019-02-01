Реконструкция Парка культуры в Урмарах отстает от графика

В Урмарском районе завершаются работы по благоустройству территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Но не без проблем.

Как сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, благоустроен двор по улице Заводской, проведено освещение, установлены урны. А вот подрядчики, реконструирующие урмарский Парк культуры и отдыха и стадион в деревне Старые Урмары, отстают от графика. Первый заместитель министра ведомства Владимир Максимов, побывавший на днях на объекте, подчеркнул, что для реализации регионального проекта качественно и в срок были созданы все условия. Он отметил, что подрядчикам следует ответственнее подходить к исполнению контрактов. К слову, всего на реализацию работ по благоустройству муниципалитету выделено более 6 млн рублей.

Напомним, в регионе уже третий год ведутся активные работы по благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и соответствующей государственной программы Чувашии. По данным Минстроя, в 2019 году на реализацию этих мероприятий планируется направить более 448 млн рублей. Участниками программы являются почти все муниципалитеты.

Фото cap.ru: Опоздавшему со сдачей объекта подрядчику поручено до конца месяца при благоприятных погодных условиях завершить все работы.