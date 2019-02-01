Какие ошибки часто совершаются при покупке вторичного жилья

Покупка квартиры или дома — дело хоть и приятное, но очень хлопотное. Вопросов множество: нужно ли заверять документы у нотариуса, как распределить доли между членами семьи, что необходимо учесть при использовании материнского капитала… За круглым столом, организованном одним из банков для риелторов и представителей агентств недвижимости, специалисты профильных служб республики, в том числе сотрудники Управления Росреестра по Чувашии, поделились практическим опытом и разобрали частые ошибки новоселов.

Не забудьте про ипотеку

Увы, не все граждане знают, что после погашения жилищного кредита необходимо подать заявление о прекращении ипотеки. «Иногда бывает, что люди расплатились с банком и считают, что на этом все. Однако есть порядок прекращения ипотеки: нужно подать соответствующее заявление в МФЦ, — пояснила корреспонденту «СЧ» Эльби Николаева, начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии. — Если вы просто расплатились, но сведения об этом не подали, то из ЕГРН запись об ипотеке не исчезнет. Она так и будет годами зависать там и выходить в выписке».

Про маткапитал — только с нотариусом

Также Эльби Михайловна рассказала об особенностях приобретения недвижимости с использованием материнского капитала с определением доли каждого члена семьи.

Такая сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению — этого требует закон. Но, видимо, чтобы все-таки избежать этой процедуры, супруги часто делают так: определяют доли детей, а свои обозначают как общую совместную собственность, полагая, что тогда обращаться к нотариусу не придется. Однако нотариальное удостоверение все-таки нужно. К тому же есть закон о материнском капитале, где сказано, что жилое помещение приобретается с определением долей по соглашению сторон, а не в совместную собственность.

Долю усопшей супруги продать нельзя

Права пережившего супруга на общее имущество, нажитое в период брака, также регулируются законодательством. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной его режим. При этом доли супругов признаются равными, независимо от того, на имя кого из супругов оформлена недвижимость (титульный владелец), объясняет Татьяна Захарова, начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра. В случае смерти одного из супругов его доля в совместно нажитом в браке имуществе включается в наследственную массу и переходит к наследникам на общих основаниях, а за пережившим супругом будет сохранено право на доли в общем имуществе.

Любой из наследников вправе по своему усмотрению принять такую долю умершего супруга или отказаться от нее. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. По словам Татьяны Аркадьевны, нередки случаи, когда переживший супруг не обращается к нотариусу и пытается совершить сделку с совместной недвижимостью, забывая, что доли недвижимости принадлежала покойной супруге и должна быть включена в состав наследства. До оформления наследства супруг вправе распоряжаться только своей долей.

Новое правило, введенное с июня 2019 года, предусматривает возможность определения другого размера долей после смерти одного из супругов (их одновременной смерти) на основании брачного договора, совместного завещания супругов, наследственного договора или решения суда.

Нетрудоспособные дети и завещание

Нетрудоспособные дети обязательно получат долю в наследстве родителей — несмотря на то, что указано в завещании.

«Если на день смерти родителя сын или дочь являются нетрудоспособными — несовершеннолетними, инвалидами, пенсионного или предпенсионного возраста, эти наследники будут иметь право на получение обязательной доли. Если этих оснований у них нет, то получат, что завещал родитель», — комментирует член правления Нотариальной палаты республики Екатерина Спиридонова.

Несмотря на то что пенсионный возраст в России подняли, право на получение обязательной доли в случае нетрудоспособности осталось прежним: для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60. Такие особенности нужно учитывать при приобретении наспех «вторички», чтобы в новой квартире, проданной родственниками покойного, потом не оказалось неожиданных жильцов.

Фото 9111.ru: В купленной квартире могут оказаться неожиданные жильцы…