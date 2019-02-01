Председатель сельхозкооператива оплачивал штрафы за счет предприятия

В Порецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельхозкооператива, обвиняемого в присвоении и растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива в течение нескольких лет семь раз привлекался к административной ответственности за совершенные правонарушения. Однажды он оплатил наложенный на него административный штраф за свой счет, а потом возместил денежные траты за счет кооператива.

В другой раз штраф за «шефа» заплатила главный бухгалтер, после чего деньги также вернулись к ней из кассы по поручению председателя. В остальных случаях он просто давал указания подчиненным оплачивать наложенные на него административные штрафы за счет предприятия.

В итоге кооперативу был причинен материальный ущерб на общую сумму более 63 тысяч рублей. В счет его возмещения по ходатайству следователя суд наложил арест на председательскую долю в праве собственности на земельный участок и автомобиль, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Дело направлено в суд.

Факт противоправной деятельности обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей с сотрудниками органов прокуратуры и внутренних дел.