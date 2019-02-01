24-летний чебоксарец обвиняется в убийстве знакомого и нападении на следователя

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины и угрозе убийством в отношении следователя.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, летом прошлого года без вести пропал 51-летний чебоксарец. Позже правоохранители выяснили, что мужчина был убит. А затем установили, кто это сделал.

По версии следствия, обвиняемый находился с потерпевшим в кафе на Восточном поселке, где они употребляли спиртное, после чего пошли в дачный домик знакомого. По дороге рассорились, молодой человек избил собутыльника до потери сознания, затем принес его в свою квартиру в том же поселке, где вновь бил, а потом задушил.

Злоумышленника поместили в следственный изолятор. В нынешнем июне его доставили в расположенный там кабинет для производства следственных действий. Увидев следователя, молодой человек стал угрожать ему убийством и ударил рукой по голове. А в результате стал фигурантом второго уголовного дела. После утверждения прокурором обвинительного заключения оно направлено в суд.