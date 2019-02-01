Система «Инцидент менеджмент» отслеживает жалобы граждан в соцсетях

Найти. Разобраться. Помочь

Ни для кого не будет новостью, что современный человек редко открывает «Книгу жалоб и предложений». Чаще, чтобы заявить о проблеме, он оставляет запись в своих аккаунтах в социальных сетях — здесь и резонанс может быть больше. К тому же в регионах России запущена федеральная система «Инцидент менеджмент», которая как раз мониторит сообщения в «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Twitter», определяет круг вопросов, в решении которых могут помочь органы власти.

В Чувашии система заработала в ноябре прошлого года. За это время было изучено более 7 тысяч сообщений в социальных сетях. И если в декабре прошлого года органы власти Чувашии рассмотрели только 167 комментариев и постов в интернет-сообществах, то уже в сентябре текущего года их количество увеличилось более чем в 6 раз и достигло 1067 сообщений.

Жители республики с каждым днем становятся все более активными и открытыми в сетях. Эксперты уверяют, что есть и такие пользователи, которые считают, что их «крик души» обязательно будет услышан представителями власти. Встречаются и особые «фанаты» — те, кто жалуется на все и вся без разбора, делая это якобы для выстраивания диалога, а на самом деле с целью привлечения новой аудитории к своему блогу. Суть и тем более решение вопроса их не интересует — корысть чистой воды.

Благодаря введению системы «Инцидент менеджмент» сотни жалоб граждан на качество коммунальных услуг, работу транспорта, новую систему обращения с ТКО, разбитые дороги и прочие проблемные ситуации в республике были удовлетворены. Эксперты считают, что в сентябре именно мониторинг обнаружил в сетях возмущенные посты жителей Нового города о том, что их дети не могут благополучно добраться до школы в связи с отсутствием общественного транспорта. Как мы знаем, на днях администрация города Чебоксары сообщила о выделении для детишек школьного автобуса марки «Волгабас». Теперь он ежедневно будет довозить их до 23-й и 33-й школ.

Если так, то система действительно позволяет органам власти выявлять болевые точки на территориях и во вверенных им отраслях, оперативно решать имеющиеся проблемы. И все это — благодаря активности граждан, их неравнодушному отношению к родному краю.

Юлия Кудряшова