На дорогах Чувашии «несут службу» 10 муляжей патрульных машин

С прошлого года на самых опасных участках дорог федерального значения «службу несут» и пластиковые муляжи патрульных автомашин.

Установить муляжи предложило Управление ГИБДД МВД по Чувашии, собственники дорог инициативу поддержали и не прогадали. Первые же месяцы эксплуатации показали, что эффект от таких «патрулей» есть. При виде полицейской машины даже завзятые лихачи сбрасывают скорость, а ведь именно нарушение скоростного режима является одной из самых распространенных причин ДТП.

Сейчас на трассах М-7 и А-151 установлено 10 таких полицейских «дублеров». Правда, есть минус: периодически с пластиковых конструкций пропадают «мигалки» — видно, приглянулись каким-то «коллекционерам». Зато у патрульных муляжей с удовольствием фотографируются и местные граждане, и проезжие автолюбители, в чьих регионах таких «стражей дорог» пока нет.

Фото Екатерины Рублевой: «Дороги в Чувашии по-настоящему прекрасны, — пишет на своей странице в соцсети Екатерина Рублева из Уфы. — Это было снято на повороте в Засурье…»