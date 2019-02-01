На дорогах Чувашии «несут службу» 10 муляжей патрульных машин

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С прошлого года на самых опасных участках дорог федерального значения «службу несут» и пластиковые муляжи патрульных автомашин.

Установить муляжи предложило Управление ГИБДД МВД по Чувашии, собственники дорог инициативу поддержали и не прогадали. Первые же месяцы эксплуатации показали, что эффект от таких «патрулей» есть. При виде полицейской машины даже завзятые лихачи сбрасывают скорость, а ведь именно нарушение скоростного режима является одной из самых распространенных причин ДТП.

Сейчас на трассах М-7 и А-151 установлено 10 таких полицейских «дублеров». Правда, есть минус: периодически с пластиковых конструкций пропадают «мигалки» — видно, приглянулись каким-то «коллекционерам». Зато у патрульных муляжей с удовольствием фотографируются и местные граждане, и проезжие автолюбители, в чьих регионах таких «стражей дорог» пока нет.

 

Фото Екатерины Рублевой: «Дороги в Чувашии по-настоящему прекрасны, — пишет на своей странице в соцсети Екатерина Рублева из Уфы. — Это было снято на повороте в Засурье…»

Опубликовано: 11 октября 2019 г.


Читайте также:

Мост через Суру около села Порецкое будет отремонтирован
Работы по ликвидации последствий снегопада будут вестись круглосуточно
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
На автотрассах Чувашии установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации
В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми
Вчера на дорогах образовались снежные заносы, накат, гололедица
Тракторист не удержался от соблазна, получив за работу самогон
За праздничные выходные задержаны 33 нетрезвых водителя

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.