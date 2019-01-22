Делегация Чувашии участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019»

Делегация аграриев Чувашии во главе с вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым участвует в открывшейся вчера XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», которая проходит в Москве на ВДНХ.

В экспозиции Чувашии представлены хмель, различные национальные мясные и молочные деликатесы, кондитерские изделия. Аграрии нацелены также на подписание новых инвестиционных соглашений, проектов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В выставке участвуют 50 регионов России и представители компаний из 17 иностранных государств. Стимулированию инвестиций в АПК регионов будет посвящена бизнес-сессия «Поддержка инвестиций в собственный капитал». Также в рамках деловой программы пройдет круглый стол «О разработке региональных программ социально-экономического развития» и специальное выездное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий».