За полвека до «Прибытия поезда»: В Чебоксарах открыта выставка по истории анимации

Все знают, что кинематограф начался с «Прибытия поезда» братьев Люмьер. Но мало кто представляет, что история создания кинематографа началась задолго до этого шока первых зрителей. И что заря кино-эры — это изобретения фотографов и оптиков, которые легкомысленно именовали игрушками. В Чувашском художественном музее открыта выставка истории анимации «До кино».

Чебоксары — второй город, где зрители смогут познакомиться с коллекцией оригинальных приборов 19-20 веков, позволяющих смотреть крохотные кусочки старинной анимации, проекционного оборудования того времени, стереоскопов для демонстрации 3D-изображений, аппаратов, основанных на оптическом обмане и многого другого. Первый — это Казань, где живут хозяева коллекции, братья Роман и Максим Васильевы, и где они планируют в будущем году на основе своей коллекции открыть Музей истории анимации, который должен стать первым в России интерактивным выставочным проектом по теме.

Выставка также интерактивная. Здесь со всем можно ознакомиться как с помощью экскурсовода, так и самостоятельно, увидеть аппараты в действии, изучить принцип их работы, извлечь, что называется, первую анимацию, наконец, попасть на мастер-класс по изготовлению самодельных мультиков, например, из пластилина.

Приборы все сплошь привозные. Как рассказал Максим Васильев, «добываются» они в основном на интернет-аукционах и привозятся из США, Англии, Франции. Представленная коллекция создавалась более пяти лет.

Максим Васильев, автор выставки истории анимации «До кино»: — Коллекция началась с увлечения мультипликацией и идеи создать музей. Для начала мы с братом решили организовать выставку, и для этого пригласили в Казань Московский музей анимации. Провели выставку с ними. А потом я начал собирать и свою коллекцию, где самыми первыми экспонатами стали зоотроп и праксинотроп, это такой барабан с зеркальной призмой, при прокрутке которого возникает эффект движения фигур с тех рисунков, что расположены у него внутри.

Вместе с историческими предметами, которые стоят за стеклом, на выставке есть и копии старинных игрушек в увеличенном формате, которые как раз и можно трогать, крутить и вертеть, самостоятельно двигать и воспроизводить те самые иллюзии, что создавались более века назад. Здесь их больше полутора десятка.

Дети, фанаты мультиков, на выставке, конечно, пищат от восторга. Но все это, безусловно, заинтересует и взрослых. Чисто просветительский момент обязательно коснется каждого. Потому что на третьем этаже ЧГХМ до 17 ноября можно будет узнать не только о затейливых аппаратах, о которых многие из нас не имели представления, но и об их авторах. Например, об Эмиле Рейно, впервые спроецировавшем изображение на экран. Или об английском фотографе Эдварде Мейбридже, изобретателе зоотропа.

История появления последнего весьма экстравагантна. Темой спора богатых американских промышленников как-то стало то, каким образом скачет лошадь (а тогда конный спорт был весьма популярен): полностью она отрывает ноги от земли, то есть подпрыгивает, или хотя бы одна нога всегда находится на земле. Чтобы решить спор, они и пригласили Мейбриджа, который придумал для фиксации лошадиного бега хронофотографию. Он поставил в кабинках на ипподроме ряд фотоаппаратов, протянув от каждого нити, и в процессе бега лошадь эти нити рвала, каждый раз запуская отдельный кадр. Мейбридж, таким образом, убил двух зайцев. Во-первых, доказал, что лошадь все-таки отрывает ноги от земли. А во-вторых, получил почти настоящее кино. Для которого, правда, потребовалась целая куча фотоаппаратов.

Интересна и история так называемых флипбуков. Это уже знакомые всем нам книжечки с анимацией, которые изобрели еще в 1868 году. Сначала они не были слишком популярны, потому что люди видели уже всю анимацию в более изощренных аппаратах. Но вот когда в таких флипбуках начали печатать фотографии, случился бум их популярности. Потому что это было дешево, быстро и эффектно. И,естественно, как из рога изобилия посыпались изобретения их различных модификаций. Например, с ручкой. Или с катушкой, эти модификации выпускали сами братья Люмьер. После первых опытов с кино предприимчивые братья отказались продавать свои киноаппараты, чтобы люди приходили смотреть кино, заплатив за билет. А вот такие простые флипбуки с ручкой Люмьеры выпускали в широкую продажу.

Очень нравятся посетителям таинственные кабинки со стереоскопическими изображениями, уносящими как на машине времени в эпоху зарождения кинематографа. Люди с современными гаджетами в руках, оказывается, весьма сентиментально относятся к подобным явлениям, со слезами умиления разглядывая старинные фотографии в фотопластиконе, вдруг оказавшиеся объемными. Ну и правильно, в 19 веке у любознательной публики это тоже был самый популярный аппарат.

А еще на выставке полно раскрашенных вручную карточек для стереоскопов. Здесь можно узнать, как выглядели волшебные фонари, какая у них система линз, и какие для них делали слайды с панорамным изображением. Понять принцип действия старинной анимационной игрушки под названием тауматроп, запустить стаю лебедей в зоотропе и разгадать действие сканимационного театра, приходящего в движение от вращения легких катушек, с которых для образцового представления нельзя «съезжать».

Одним словом — образцовый семейный просмотр.

Фото ЧГХМ: Коллекция Максима Васильева началась с увлечения мультипликацией.