Можно или все-таки нельзя курить на балконах?

Правда ли, что взять кредит теперь станет сложнее?

Этими и другими вопросами задаются многие жители страны после того, как с 1 октября вступили в силу поправки в ряд российских законов. В деталях и подробностях этих нововведений попробовали разобраться корреспонденты «СЧ».

Балконных курильщиков призовут к ответу

С 1 октября в России запрещается разводить открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц. Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло Правительство России.

Под запрет, в частности, попадает приготовление на балконе шашлыков на мангале, зажигание свечей, запуск петард и салютов, а также, отчасти, курение. Прямого запрета, правда, для любителей подымить на балконе нет, но если по вине курильщиков загорится чужой балкон, пострадавшие могут взыскать с них компенсацию ущерба. Нарушителям грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей и даже уголовная ответственность — если из-за брошенного окурка сгорит соседское имущество или пострадают люди.

В МЧС России подчеркивают, что мера направлена не столько на борьбу с курильщиками, сколько на повышение культуры безопасности, снижение числа пожаров и жертв. Ежегодно, по данным ведомства, количество пожаров из-за неосторожности при курении только растет. Так, по информации Главного управления МЧС России по Чувашии, с начала года в республике по вине курильщиков произошел уже 171 пожар. За последние восемь месяцев жертвами огненных ЧП, разразившихся из-за непотушенной сигареты, стали 30 человек, 19 получили травмы. Есть статистика и по «балконным» пожарам: ежегодно в республике фиксируется 5-10 случаев возгораний из-за прилетевших с верхних этажей окурков.

По мнению заместителя начальника Главного управления МЧС России по Чувашии Николая Петрова, введение ответственности заставит любителей кинуть непотушенную сигарету с балкона или зажарить шашлыки прямо на лоджии лишний раз призадуматься о своем поведении. А если соседи и случайные прохожие увидели, как курильщик бросил с балкона дымящийся окурок, который привел к возгоранию, они могут пожаловаться на нарушителя в Главное управление МЧС России по Чувашии или полицию, приложив фото- и видеозаписи.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и еще раз напомнить о правилах обращения с огнем, МЧС России в эти дни запустило в социальных сетях всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» Пользователям предлагается выкладывать истории из своей жизни под хэштегом #балконнедляогня.

Помимо разведения открытого огня на балконах, в силу, кстати, вступают и новые требования пожарной безопасности в больницах, кинотеатрах, театрах и домах культуры. Так, перед сеансом зрителей обязаны проинформировать о действиях в случае пожара.

А в медучреждениях тяжелобольных пациентов и больных детей теперь будут размещать преимущественно на первом этаже, чтобы их легче было эвакуировать в экстренных ситуациях.

Добавим, в России с 1 июня 2013 года действует «антитабачный закон». Он запрещает курение в зданиях различных организаций, а также в лифтах и подъездах жилых домов, на пляжах, детских площадках, остановках общественного транспорта и других местах.

Азартных заемщиков оградят от долговой ямы

С 1 октября банки и микрофинансовые организации начали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) при выдаче кредитов и займов от 10 тыс. рублей. ПДН определяется путем сопоставления среднего дохода потенциального заемщика за шесть месяцев с его платежами по всем имеющимся кредитам.

Если на кредитные платежи уходит более 50 процентов личного бюджета, то каждый следующий кредит будет выдаваться по повышенной ставке. А при очень сильной закредитованности банк совсем откажет клиенту в заемных деньгах.

Впрочем, аналитики Центробанка подчеркивают, что требование о расчете ПДН не связано жестко с отказом в кредитовании тому или иному заемщику. Каждый банк по-прежнему сам решает, какие модели и подходы применять, из каких источников черпать информацию о заемщике.

Подобная мера позволит несколько снизить закредитованность россиян. Этот показатель хоть и продолжит двигаться вверх, но медленнее. Серьезных проблем с закредитованностью аналитики пока не видят, но тревожный звоночек недавно прозвучал. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% выросла с 5% в конце прошлого года до 10% во втором квартале нынешнего. Так что превентивные меры в виде ПДН, будем надеяться, приняты вовремя.

Хостел с поправками

В квартирах жилых домов, расположенных выше первого этажа, с 1 октября нельзя будет размещать гостиницы и хостелы. Именно с этой даты вступили в силу изменения в статью 17 Жилищного кодекса РФ, принятые в апреле 2019 года. Чтобы хостел работал на законных основаниях, требуется перевести помещение из жилого фонда в нежилой, оборудовать его отдельным входом, а также оснастить охранной сигнализацией и противопожарной системой.

Поправки обсуждались несколько лет, пишет «Российская газета». До этого были многочисленные обращения граждан, вынужденных жить рядом с шумными квартирами, используемыми под хостелы. Кроме того, такие пристанища еще и зарекомендовали себя как небезопасные. Нередко там случались пожары или драки. При этом многие помещения не были оборудованы средствами защиты от пожара и тревожными кнопками, их никто не охранял.

«РГ» также отмечает, что в этом году правила перевода в нежилой фонд существенно ужесточились. Прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.

По оценке экспертов, после вступления в силу поправок о хостелах около 20-30% таких мини-гостиниц уйдут с рынка. По словам руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, первые этажи для владельцев этого бизнеса — чересчур дорогое удовольствие, и многие хостелы не смогут туда переехать из обычных квартир. Правда, прогноз этот касается в основном крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

В Чувашии, согласно официальным данным Минкультуры республики, на 1 января этого года насчитывалось пять хостелов, все они находились в Чебоксарах. Судя по информации, размещенной на рекламных сайтах, цена за односпальную кровать в общем номере местных хостелов составляла от 400 до 550 рублей за сутки. Некоторые из хостелов, кстати, размещены в жилых домах, но на первых этажах и с отдельным входом.

Теперь контроль за работой хостелов станет более жестким, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Чувашии. Рассчитывают в этом проверяющие и на помощь граждан. В случае, если хостел размещен в квартире без ее перевода в нежилой фонд, сообщили корреспонденту «СЧ» в управлении, если в нем отсутствует отдельный вход, а функционирование хостела ухудшает условия проживания людей, они могут обратиться письменно или через электронный портал для обращений граждан на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора с жалобой, по которой будет проведена проверка. При подтверждении фактов нарушений требований действующего законодательства материалы проверки будут направлены в суд для приостановления либо запрета деятельности хостела.

Что еще нового?

Зарплаты прибавят, НДС снизят

— С 1 октября проиндексируют зарплаты сотрудникам бюджетной сферы — на 4,3%. Как сообщили в Минтруде России, в федеральном бюджете средства заложены на индексацию тем, чьи зарплаты не были увеличены в рамках майских указов Президента России. Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе нянечкам в детсадах, техничкам в школе, должны принять власти на местах. В начале года российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации о повышении зарплат с 1 октября, обозначив минимальную планку в 4,3%. Регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить деньги в бюджет, пишет «Российская газета».

— Изменится ставка НДС для нескольких категорий товаров. Для плодово-ягодной продукции (фруктов и ягод) налог будет снижен до льготной ставки в 10%. А вот для пальмового масла, наоборот, повышен — с 10% до 20%. Для потребителей это означает, что на прилавках должны подешеветь фрукты и ягоды отечественного производства, считают эксперты.

Подготовили Ольга Казакова, Людмила Арзамасова, Мария Ненашева