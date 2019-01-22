Новые владельцы «Юрмы» начали с решения экологических проблем

В агрохолдинге «Юрма» сменился собственник. С сентября крупнейшее в Чувашии птицеводческое производство перешло под управление волгоградской компании «МегаМикс». В пятницу с новым руководством птицефабрики встретились премьер-министр республики Иван Моторин и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

К чувашскому предприятию волгоградские бизнесмены присматривались достаточно давно, и вот, наконец, сделка состоялась. По словам генерального директора «МегаМикс» Василия Фризена, в агрохолдинге уже завершена работа по разделению баланса, и в течение ближайшего месяца, после подготовки всех необходимых документов Сбербанком, в залоге у которого находится имущество агрохолдинга, «МегаМикс» станет стопроцентным акционером «Юрмы». Строительный бизнес, как и прежде, останется у Владимира Ермолаева.

Новая команда взяла на себя все обязательства по управлению птицефабрикой. За небольшой срок, утверждает генеральный директор агрохолдинга «Юрма» Сергей Разаев, уже удалось добиться заметных результатов. Так, объем производства мяса птицы вырос примерно на 15%, на предприятии своевременно выплачивается заработная плата. «Чтобы выйти на полный цикл производства замкнутого типа, уйти от закупки импортного инкубационного яйца, а оно сейчас составляет у нас почти 50%, нам, конечно, потребуются серьезные вложения и инвестиции, — отмечает руководитель. — К сожалению, у «Юрмы» с кредитной историей не все хорошо. Без увеличения производства, без получения стабильных результатов выбраться из этой ситуации будет не так просто».

Большие планы в связи с этим предприниматели связывают с модернизацией производства. В перспективе в агрохолдинге планируют создать около 500 новых рабочих мест. А в декабре продукция «Юрмы» может отправиться в Китай.

Кардинальные изменения намерены внести волгоградцы и в, пожалуй, самой главной «болевой точке» «Юрмы» — проблемах с экологией. «Мы приняли на себя все обязательства и по этому вопросу. И поверьте, многое уже делается, — рассказывают на предприятии. — Помет на поля не выбрасывается, все лагуны закрыты специальным материалом — прежде их держали под открытым небом, а отходов поступает туда ровно столько, сколько положено, не больше».

По словам Василия Фризена, сейчас в агрохолдинге решается вопрос по выбору наиболее эффективной технологии по переработке птичьего помета. В данный момент, например, на производстве в тестовом режиме проводят испытательные работы по ускоренному компостированию помета. Специально для этого закупили новую технику — комбайн-ворошитель, с его помощью отходы перерабатываются в органическое удобрение.

«Применение такой технологии позволяет нам уже сегодня решать экологический вопрос, не дожидаясь строительства завода по переработке, что, как известно, процесс не быстрый, — поясняет Сергей Разаев. — Этот вопрос мы держим на жестком контроле».

«Компания «Юрма» испытывала в последние годы целый ряд проблем: и экологических, и финансовых. Мы благодарны «МегаМикс» за решение «зайти» на фабрику, — отметил после осмотра производственных площадок премьер-министр Иван Моторин. — Результаты уже есть: люди видят стабильность, а мы — перспективы развития, решаются экологические проблемы предприятия. Правительство республики готово оказать всяческую помощь новому инвестору».

Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов поставил перед аграриями задачу увеличить производство мяса. Впрочем, в планах волгоградцев развитие не только птицеводства, но и земледелия — предприниматели намерены выращивать собственные корма и зерно.

Фото и видео Ольги Казаковой: Сейчас в «Юрме» работают свыше 1200 человек. Новое руководство намерено довести эту цифру до 1700.