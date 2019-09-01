Призер WorldSkills Евгений Краснов удостоен премии Главы Чувашской Республики

Премии Главы Чувашской Республики в размере 40 тыс. рублей удостоен призер международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» Евгений Краснов. Распоряжение об этом Михаил Игнатьев подписал вчера, 23 сентября.

Наша газета уже сообщала, что на прошедшем недавно в Казани 45-м чемпионате мира мастер производственного обучения Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгений Краснов, выступавший в составе Национальной сборной России в компетенции «Кондитерское дело», был удостоен медальона за профессионализм.

«Поздравляю Евгения и благодарю его родителей и педагогов за подготовку профессионала!» — написал тогда в своем Инстаграме Михаил Игнатьев.