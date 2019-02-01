Финомбудсмену пишут из Чувашии

Первые итоги работы промежуточной структуры на рынке страховщиков

Более 10 тысяч заявлений поступило в новообразованную федеральную службу финансового омбудсмена за три месяца ее работы. Как и ожидалось, львиная доля жалоб связана с ОСАГО: автовладельцы оспаривают размеры страхового возмещения или отказ страховщика вообще выплачивать деньги.

Наша газета уже сообщала (подробности в «СЧ» от 18 июня с.г. «На рынок страховщиков пришли омбудсмены»), что с 1 июня в России заработал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Его деятельность должна снизить нагрузку на суды в части разрешения имущественных споров между страховыми компаниями и гражданами, являющимися их клиентами. На первых порах финомбудсмен занимается претензиями по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО, принимая по ним решения в досудебном порядке.

Из тех десяти тысяч жалоб финомбудсмен рассмотрел и вынес решения по нескольким сотням. Значительную часть обращений пришлось отклонить, так как заявители нарушили строгий порядок — через голову страховщика обратились к финансовому уполномоченному. Положено сначала попытаться решить проблему со своей страховой компанией, направив туда претензию и подождав ответа. Если ответ не удовлетворил клиента или же страховщик хранит молчание — тогда можно апеллировать к омбудсмену. Также отклонены жалобы на тех страховщиков, которые пока не сотрудничают с АНО «СОДФУ» (Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного).

Как сообщила руководитель этой некоммерческой организации Ольга Крайнова, отвечая на запрос «СЧ», от жителей Чувашской Республики за июнь – август получено 49 обращений в отношении 15 страховых компаний. Подавляющая часть обращений (89,8% или 44) касается споров по договорам ОСАГО, из них наибольшее количество (42,9% или 21) — отказ страховых компаний в выплате возмещения. Помимо этого, заявители из Чувашии направили финансовому уполномоченному жалобы на несогласие с размером страхового возмещения по ОСАГО (17 или 34,7%) и нарушение срока выплаты возмещения по обязательной «автогражданке» (5 или 10,2%).

«В целом средний размер требований по обращениям жителей Чувашской Республики составил 180085 рублей», — приводит цифру Крайнова.

В результате рассмотрения этих обращений финансовый уполномоченный принял 7 решений по существу спора. А максимальный размер суммы, взысканной со страховщика в пользу заявителя из Чувашской Республики, составил 44029 рублей.