Информацию просите конкретную

Выписки из реестра по запросу

ЕГРН — единственный источник, содержащий актуальные данные об объектах недвижимости и их владельцах. Поэтому применяться сведения из реестра могут достаточно широко.

К примеру, вам потребуется выписка из реестра, если вы решили улучшить жилищные условия, при совершении любых сделок купли-продажи недвижимости, при оформлении наследства, приватизации, дарении, кредитовании в банке, при судебных спорах и в других ситуациях. Указанные выписки отличаются друг от друга содержанием, формой, стоимостью и даже возможностью их получения. Поэтому, заказывая в МФЦ выписку, важно понимать, какая именно информация вам нужна, и как правильно называется выписка.

Виды выписок подразделяются на доступные ограниченному кругу лиц и общедоступные, предоставляемые по запросу любого заинтересованного лица. Среди общедоступных сведений, к примеру, часто востребована выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. В ней содержатся сведения о собственнике, адрес объекта, его кадастровая стоимость и дата ввода в эксплуатацию, ограничение прав и обременение и так далее. Подойдет для тех, кто хочет подтвердить свои права на недвижимость либо желает проверить объект на обременения.

Расширенной в народе называют выписку об объекте недвижимости. В ней содержится наиболее полная информация о характеристиках объекта. Помимо общей информации показано, не передана ли квартира в ипотеку, не наложен ли на нее арест или другие ограничения, нет ли записи о том, что на регистрацию права или сделки не было представлено необходимое согласие третьего лица. Там же есть сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков и другие.

Имея на руках выписку о переходе прав на объект, вы узнаете обо всех владельцах интересующей вас недвижимости, как бывших, так и нынешних. Эта выписка необходима тем, кто хочет подтвердить право на недвижимость, а также узнать полную историю владения объектом. Когда недвижимость часто продается, резонно проверить, не было ли по ней судебных споров.

Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве в первую очередь нужна тем, кто приобретает квартиру или нежилое помещение по уступке права требований. Там сведения о земельном участке, на котором ведется строительство многоквартирного дома. Застройщик в ней указывается как правообладатель участка, а зарегистрированные договоры долевого участия перечисляются в качестве обременений прав на сам участок. Дольщики там указаны (только ФИО) в качестве лиц, в пользу которых зарегистрированы эти обременения. Поскольку зарегистрированных «долевок» в строящемся доме может быть много, то и выписка бывает довольно объемной — до 50-ти листов, что определяет и ее стоимость.

Достаточно популярный вид выписки — о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. В этой форме можно получить сведения о наличии прав на недвижимость по состоянию на определенную дату, если вы ее укажете. Документ позволяет подтвердить, какая недвижимость была зарегистрирована на вас в интересуемый период, в том числе за прошедшее время. Такая выписка очень выручает в ситуации, когда, к примеру, вы продали квартиру, а налоговики продолжают высылать вам уведомление об уплате налога. Цена этой выписки будет зависеть от того, какие сведения вы хотите получить. Если необходима информация о том, какой недвижимостью вы владеете в одном регионе, то это обойдется в 650 рублей на бумаге, электронно — 400 рублей. Если же нужны сведения по всей России, то придется раскошелиться и заплатить 1800 рублей за выписку на бумажном носителе, 750 рублей — в электронном виде.

Если вам необходима информация о том, кто интересовался вашей недвижимостью, можно заказать выписку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. Выписка о содержании правоустанавливающих документов пригодится, если оригиналы бумаг на жилье утрачены. Именно она сможет доказать ваше право собственности и дать информацию, о том, откуда оно появилось и на каком основании сохраняется. К сожалению, заказать такую выписку вправе только собственник объекта.