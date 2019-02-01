Кому рассыпчатую, а кому с желтой мякотью…

Ярмарка зовет за дешевой картошкой и просит продлить себе срок

Несмотря на то, что в минувшее воскресенье в Чувашии похолодало, солнышко еще пригревало. Грех в такой день было не отправиться на рынок за свежими овощами, а заодно присмотреть, где можно выгоднее всего прикупить картошку на зиму. Самые демократичные цены потребителям традиционно обещают на стартовавшей по всей республике 7 и 8 сентября ярмарке выходного дня «Дары осени». В районах, например, продаваемую картошку нередко можно даже попробовать на вкус в вареном или жареном виде: кому-то нравится рассыпчатая, белая, розовая или с желтой мякотью. А как идет торговля на чебоксарской ярмарке, выяснял корреспондент «СЧ».

Напомним, в столице республики сельхозярмарка развернулась нынче на четырех площадках: на Николаевском и юго-западном рынках, рынке «Шупашкар», а также на Северной ярмарке. Согласно проведенному на днях администрацией Чебоксар мониторингу розничных цен на овощи в разных торговых точках средние цены на сельхозпродукцию на площадках «Даров осени» значительно ниже. Картофель в среднем дешевле на 2 рубля, морковь — на 7-9 рублей, лук — на 3-6 целковых, а капуста — на 2-7 рублей.

По нашим же наблюдениям самые низкие цены на картошку, лук и морковку на Николаевском рынке. «Второй хлеб» здесь можно купить за 7 и 8 рублей за кило, за отборные сорта просят по 10-12 целковых за килограмм. Торговля по выходным идет активная, на территорию можно заехать на автомобиле и загрузить в багажник купленный товар. Пожилым покупателям помогают волонтеры. Но часто сами предприниматели или владельцы личных подсобных хозяйств организуют бесплатную доставку. Словом, для покупателей все условия созданы. Чего не могут сказать о себе те, кто продает здесь свою продукцию.

— Хочется показать покупателю все, что есть, красиво презентовать товар, но на том месте, что нам выделяют, особо не развернешься, шаг вправо, шаг влево за ограничительную полосу — уже штраф от администрации рынка, заедет машина за пределы границы — снова санкции, — наболело у предпринимателя из Батырево Владимира Трофимова. — Понятно еще, если б места на рынке было мало, но ведь свободной территории полно…

Конечно, предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств согласны, что на ярмарке должен быть и порядок, и контроль, но в разумных пределах. «Лучше бы отделили овощные ряды чувашских производителей от привозной продукции с юга. Если поддерживать местного сельхозпроизводителя, то и места нужно выделять в первых рядах», — высказал пожелание Владимир Михайлович.

КСТАТИ Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня открыты также в Канаше, Шумерле, Новочебоксарске и других городах и крупных райцентрах. Как рассказали в Новочебоксарской администрации, сельхозярмарка начала работать в городе раньше — с 30 августа, так что на «Дарах осени» уже продано 55 тонн молодого картофеля и порядка 5 тонн сезонных овощей: лука, моркови, капусты, помидоров, перцев, свеклы, огурцов. Спросом пользуются грибы, мед, саженцы, зелень, ягоды. Свою продукцию новочебоксарцам представляют Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Красноармейский районы республики, а также клуб «Садовод» и другие продавцы. Картофель они предлагают по цене от 9 до 10 рублей за килограмм, тогда как в магазинах цены на «второй хлеб» на 2-5 рублей дороже.

Сетуют люди, что и времени на реализацию сельхозпродукции выделено маловато, бесплатно арендовать ярмарочное место можно только в выходные дни.

— Мы итак картофель отдаем почти за бесценок, по 8-10 рублей, поскольку в этом году урожай у всех хороший, спрос идет пока слабый. За пару дней все, что привезли, продать, увы, не успеваем, а платить за аренду в будние дни дорого, затраты не окупаются, — поделился заботами уже на Северной ярмарке владелец личного подсобного хозяйства из Комсомольского района.

Согласен с «коллегой» и потомственный фермер из Аликовского района Иван Варламов, работающий под началом своего отца, но все же надеется, что спрос еще будет. «Возможно, из-за бабьего лета покупатель еще не «проснулся», — предположил Иван Владимирович. — Как правило, люди запасаются впрок овощами, когда уже прохладно». Отец и сын занимаются фермерством много лет, наладили регулярные поставки картофеля и капусты в Казахстан и на Украину, а нынче решили выйти и на местный рынок…

Цифры: Свыше 38 тонн различных овощей на общую сумму 678 тыс. рублей, по данным администрации Чебоксар, продано за четыре дня работы на ярмарках «Дары осени-2019». Продукцию горожанам предлагали 40 производителей из 12 районов республики.

В отличие от Николаевского рынка на Северной ярмарке ряды местных производителей расположили справа от центрального входа. Никаких ограничительных полос здесь нет, и продавцам, и покупателям привольно, но и порядок, на взгляд обывателя, тут соблюдается.

Десяток мешков картофеля самых ходовых сортов «Гала» и «Скарлетт» привезла Людмила Николаевна из Моргаушского района. К обеду на расстеленной ею пленке, которая, кстати, была не у всех, осталась всего пара мешков. Но и на те уже положила глаз пожилая женщина.

— Не спешите, скоро подъедет муж на машине и бесплатно доставит вам картошку до дома, — пообещала Людмила Николаевна, объяснив корреспонденту «СЧ», что картошка у них хорошая, отборная, вкусная и хранится долго, поэтому есть постоянные клиенты, которые ежегодно берут картофель. Женщина надеется, что все успеет реализовать.

— Картошка совсем без изъянов не бывает, это только на химии — калиброванная, а у нас экологически чистая, — позвала к себе молодая девушка из Большесундырского сельского поселения. Ассортимент у нее широк — тут и «Королева Анна», «Коломбо», «Эволюшн», но вот покупатели все больше по два-три кило берут. «В этом году на ярмарку корреспонденты чаще заходят, чем покупатели», — загрустила продавщица. Однако переживала больше не за картошку. «Наш конек — это капуста. Но вот незадача: ярмарка заканчивается 6 октября, а капусту по идее срезают в 10-х числах, люди стараются брать ее попозже, на квашение да на хранение. Было бы хорошо, если б «Дары осени» продлили до 16 октября», — высказала она общее пожелание сельхозпроизводителей…

А между тем к аликовскому фермеру подкатили на авто очередные покупатели. Оказалось, молодые супруги переехали жить в Чебоксары из Челябинской области. «Нам тут нравится, замечательная республика и столица. Живем здесь уже 10 лет, а нынче решили перевезти и родителей, — рассказала Анна Кадочникова. — Так что семья теперь большая, думаю, еще не раз приедем сюда за картошкой. Вообще продукция местных производителей очень радует, огурцы, помидоры, картошка, лук и другие овощи — качество на высоте, а значит, люди с душой трудятся»…

Фото Олега Мальцева. «Второго хлеба» нынче уродилось много, так что на ярмарке готовы не только продать картофель по самым низким ценам, но и доставить бесплатно к порогу дома.

К сведению

Картофель важно не только вырастить, но и расфасовать Работу ярмарки «Дары осени» обсуждали и на еженедельной планерке у Главы республики. Руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков напомнил: в столице Чувашии овощи от производителя продают на четырех площадках, организована бесплатная доставка для пенсионеров и инвалидов, помогают покупателям волонтеры, «спрос удовлетворяем». Нужно научиться хотя бы первичной переработке овощей, отметил во время обсуждения Михаил Игнатьев, приводя в пример картофель из Египта: чистый, фасованный продукт принимают на свои полки федеральные торговые сети.

Фото Олега Мальцева. Сельхозпроизводители надеются, что спрос на капусту еще впереди.