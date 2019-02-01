Поэзия без границ

В Чувашии собрались знатоки и любители творчества Геннадия Айги
Своеобразным днем чествования Геннадия Айги стало 11 сентября в Национальной библиотеке, где отметили 85-летие со дня рождения народного поэта Чувашии. Здесь состоялась Международная научно-практическая конференция о его творчестве, открыты выставки живописных, графических и фоторабот, а также книжная экспозиция с изданиями на 26 языках народов мира, архивными и другими материалами из коллекции библиотеки «Айгиана». Наконец, дан большой литературно-музыкальный вечер.
Весь этот букет подношений Мастеру стал и своего рода апофеозом празднования юбилейной даты в Чувашии. Летом в Чебоксарах были открыты экспозиции в Художественном и Национальном музеях. Последняя из них, «Отмеченная зима. 1982. История издания книги», после Чебоксар будет экспонироваться в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, а конечным этапом реализации проекта станет выставка в Батыревском районном историко-этнографическом музее «Хлеб», на родине Геннадия Айги.
Международная научно-практическая конференция «Поэтическое и культурное пограничье/безграничье творчества Геннадия Айги», организованная Чувашским институтом гуманитарных наук, как и ожидалось, оказалась весьма представительной. В Чувашию приехали поэты, филологи, переводчики из разных городов России и из-за рубежа. Из Германии — доктор культурологии Сергей Бирюков и переводчица Ангелика Шмитт, поэты и переводчики Паоло Гальвани из Италии, Илья Кутик из США и Арсен Мирзаев из Санкт-Петербурга, филологи Александр Житенев из Воронежа и Миляуша Ахметова из Казани. Из Японии прилетел переводчик Гото Масанори, освоивший благодаря творчеству Айги чувашский язык буквально за полгода, да так хорошо, что на малой родине Геннадия Николаевича, в Шаймурзино, не поверили, что помощник профессора в Хоккайдском университете не имеет чувашских корней.
Народу на конференцию пришло так много, что в актовом зале библиотеки не хватило мест, и в ход пошли приставные стулья. Сестра поэта, Ева Лисина, поблагодарила всех за внимание к личности и творчеству своего выдающегося брата, прошедшего весьма драматичный и одновременно счастливый творческий путь. «Это красиво и благородно, что мы здесь сегодня», — сказала она.
А открывать конференцию выпало давнему другу Геннадия Николаевича, исследователю русского и зарубежного авангарда Сергею Бирюкову, доклад которого «Слово об Айги» был во многом словом Поэта о Поэте. Сергей Евгеньевич вспоминал, как при малейшей возможности Айги знакомил окружение с «закрытыми поэтами», как прямо называл себя малевичеанцем, а «Черный квадрат» — свидетельством нового богоискательства.
К сожалению, не смог приехать на конференцию известный филолог и литературный исследователь Владимир Новиков, автор книг о Пушкине, Блоке, Тынянове, Каверине, Высоцком. Но организаторы представили его блистательную лекцию с объяснениями использования различных понятий в поэзии нашего земляка «Так говорил Айги. Устный дискурс» в видеоверсии. Было заметно, что студенты, пришедшие на открытие дня чествования при этом не отрывались от экрана, а не от своих гаджетов, как обычно. Еще бы, преподавательская слава Владимира Ивановича давно и заслуженно перешагнула московские границы.
Новиков называл Геннадия Айги, которого хорошо знал лично, эстетическим мыслителем. О творческой эстетике Айги говорил и литературный критик, филолог-востоковед Атнер Хузангай, назвав основным толчком для его творчества среду, в которой жил будущий поэт (семья, фольклор), а в становлении его воззрений таких великих «собеседников» как Блез Паскаль, Ницше, Бодлер и Кафка, а также современников (Пастернак, Рене Шар, Пьер Эмманюэль, Станислав Красовицкий) и сверстников (Анри Волконский, Софья Губайдуллина, Владимир Яковлев, Игорь Вулох и многие другие), его пиетет перед поколением отцов чувашской поэзии.
Очень интересно были организованы секционные заседания, где самым бурным оказалось обсуждение творчества поэта в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей с участием большинства гостей. Например, Паоло Гальвани говорил о стихах Айги в переводах на итальянский, а Гото Масанори о названиях пространств в поэзии юбиляра. Ева Лисина рассказала о создании книги «Двенадцатилетний Айги», а Арсен Мирзаев об Айги и дагестанских поэтах. На другой секции собрались местные исследователи творчества поэта, а темой третьей стали национальные литературы (Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Дагестан, Марий Эл, Мордовия).
Вчера, 12 сентября, участники конференции, гости Чувашии, посетили деревню Шаймурзино в Батыревском районе, отдав дань памяти экстраординарному поэту современного русского авангарда, сыну чувашской земли, ставшему классиком.
Фото facebook.com. Выставка «Мир Геннадия Айги» стала посвящением выдающемуся поэту, человеку широчайшего культурного кругозора, дружбой с которым гордятся поэты, художники и композиторы множества стран.
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О так называемом «свободном» стихе Геннадия Айги
Юрий Орлицкий, доктор филологических наук, РГГУ, Москва:
— Свободный стих — давно сложившаяся техника стихосложения, где, в строгом понимании, автор отказывается от традиционного порядка организации стихотворной речи. Сегодня так пишет почти весь мир. Но стих Геннадия Айги строится куда сложнее. Он нашел свой способ пользоваться свободным стихом еще в начале творческого пути, а затем варианты только усложнялись. Айги принципиально не пользовался рифмой и в то же время писал ямбом, но ямбом особенной структуры, с неупорядоченными окончаниями. То есть использовал силлабо-тоническую ритмику в своем ключе, где каждая строфа была производного размера. Это было ноу-хау Айги.