Поэзия без границ

В Чувашии собрались знатоки и любители творчества Геннадия Айги

Своеобразным днем чествования Геннадия Айги стало 11 сентября в Национальной библиотеке, где отметили 85-летие со дня рождения народного поэта Чувашии. Здесь состоялась Международная научно-практическая конференция о его творчестве, открыты выставки живописных, графических и фоторабот, а также книжная экспозиция с изданиями на 26 языках народов мира, архивными и другими материалами из коллекции библиотеки «Айгиана». Наконец, дан большой литературно-музыкальный вечер.

Весь этот букет подношений Мастеру стал и своего рода апофеозом празднования юбилейной даты в Чувашии. Летом в Чебоксарах были открыты экспозиции в Художественном и Национальном музеях. Последняя из них, «Отмеченная зима. 1982. История издания книги», после Чебоксар будет экспонироваться в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, а конечным этапом реализации проекта станет выставка в Батыревском районном историко-этнографическом музее «Хлеб», на родине Геннадия Айги.

Международная научно-практическая конференция «Поэтическое и культурное пограничье/безграничье творчества Геннадия Айги», организованная Чувашским институтом гуманитарных наук, как и ожидалось, оказалась весьма представительной. В Чувашию приехали поэты, филологи, переводчики из разных городов России и из-за рубежа. Из Германии — доктор культурологии Сергей Бирюков и переводчица Ангелика Шмитт, поэты и переводчики Паоло Гальвани из Италии, Илья Кутик из США и Арсен Мирзаев из Санкт-Петербурга, филологи Александр Житенев из Воронежа и Миляуша Ахметова из Казани. Из Японии прилетел переводчик Гото Масанори, освоивший благодаря творчеству Айги чувашский язык буквально за полгода, да так хорошо, что на малой родине Геннадия Николаевича, в Шаймурзино, не поверили, что помощник профессора в Хоккайдском университете не имеет чувашских корней.

Народу на конференцию пришло так много, что в актовом зале библиотеки не хватило мест, и в ход пошли приставные стулья. Сестра поэта, Ева Лисина, поблагодарила всех за внимание к личности и творчеству своего выдающегося брата, прошедшего весьма драматичный и одновременно счастливый творческий путь. «Это красиво и благородно, что мы здесь сегодня», — сказала она.

А открывать конференцию выпало давнему другу Геннадия Николаевича, исследователю русского и зарубежного авангарда Сергею Бирюкову, доклад которого «Слово об Айги» был во многом словом Поэта о Поэте. Сергей Евгеньевич вспоминал, как при малейшей возможности Айги знакомил окружение с «закрытыми поэтами», как прямо называл себя малевичеанцем, а «Черный квадрат» — свидетельством нового богоискательства.

К сожалению, не смог приехать на конференцию известный филолог и литературный исследователь Владимир Новиков, автор книг о Пушкине, Блоке, Тынянове, Каверине, Высоцком. Но организаторы представили его блистательную лекцию с объяснениями использования различных понятий в поэзии нашего земляка «Так говорил Айги. Устный дискурс» в видеоверсии. Было заметно, что студенты, пришедшие на открытие дня чествования при этом не отрывались от экрана, а не от своих гаджетов, как обычно. Еще бы, преподавательская слава Владимира Ивановича давно и заслуженно перешагнула московские границы.

Новиков называл Геннадия Айги, которого хорошо знал лично, эстетическим мыслителем. О творческой эстетике Айги говорил и литературный критик, филолог-востоковед Атнер Хузангай, назвав основным толчком для его творчества среду, в которой жил будущий поэт (семья, фольклор), а в становлении его воззрений таких великих «собеседников» как Блез Паскаль, Ницше, Бодлер и Кафка, а также современников (Пастернак, Рене Шар, Пьер Эмманюэль, Станислав Красовицкий) и сверстников (Анри Волконский, Софья Губайдуллина, Владимир Яковлев, Игорь Вулох и многие другие), его пиетет перед поколением отцов чувашской поэзии.

Очень интересно были организованы секционные заседания, где самым бурным оказалось обсуждение творчества поэта в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей с участием большинства гостей. Например, Паоло Гальвани говорил о стихах Айги в переводах на итальянский, а Гото Масанори о названиях пространств в поэзии юбиляра. Ева Лисина рассказала о создании книги «Двенадцатилетний Айги», а Арсен Мирзаев об Айги и дагестанских поэтах. На другой секции собрались местные исследователи творчества поэта, а темой третьей стали национальные литературы (Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Дагестан, Марий Эл, Мордовия).

Вчера, 12 сентября, участники конференции, гости Чувашии, посетили деревню Шаймурзино в Батыревском районе, отдав дань памяти экстраординарному поэту современного русского авангарда, сыну чувашской земли, ставшему классиком.

Фото facebook.com. Выставка «Мир Геннадия Айги» стала посвящением выдающемуся поэту, человеку широчайшего культурного кругозора, дружбой с которым гордятся поэты, художники и композиторы множества стран.