С наградой!

Указом Главы Чувашии от 5 сентября 2019 года за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Терешкова Елена Андрияновна.
Опубликовано: 10 сентября 2019 г.
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