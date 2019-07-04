6 июля — Международный день кооперативов

В первую субботу июля кооператоры отметят свой профессиональный праздник — Международный день кооперативов.

Большинство работников Комсомольского райпо (пекари, продавцы, работники общественного питания, заготовители), как обычно, встретят его на своем рабочем месте. А как иначе? Хлеб покупают каждый день, излишки молока сдают каждое утро. В этом году исполняется 80 лет, как Комсомольское райпо обеспечивает жителей села качественными товарами и услугами. Сегодня это один из лидеров экономического соревнования Чувашпотребсоюза по развитию торговли, производству хлеба и кондитерских изделий, развитию бытовых услуг.

В торговый дом райпо ездят со всей округи за мебелью, обувью, посудой. Не потому, что конкурентов нет. Здесь торгуют качественным, фабричным товаром, и цены «не кусаются», как и в специализированных магазинах «Стройхозтовары», «Мясная лавка», «Сельхозпродукты». Когда стала появляться сеть кооперативных аптек, в районе снизились цены на лекарственные препараты. Особая гордость потребительского общества — хлебозавод, который производит более 70 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Местные пряники можно купить не только в магазинах райпо, но и в федеральной торговой сети «Магнит».

Стабильное финансовое состояние райпо позволяет обеспечивать товарами и услугами жителей отдаленных, малонаселенных деревень, организовывать выездную торговлю. Только в прошлом году налоговые отчисления во все уровни бюджета составили 40 миллионов рублей. На развитие материально-технической базы (строительство, ремонт предприятий) направлено 9 миллионов рублей. И все это в условиях, когда обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает нормативы в 2 раза. Конкуренция сильна и в торговле, и в общественном питании, и в заготовках.

Стабильность и надежность — вот что привлекает сельчан, которые сдают излишки мяса, молока, лекарственные травы не частникам, а райпо. Только в прошлом году здесь закупили сельскохозяйственной продукции и сырья на 53 миллиона рублей. Активно торгуют по заявкам от населения молодняком птицы, удобрениями, сменами. За сданную сельхозпродукцию в 2018 году сельскому населению выплатили 27 миллионов рублей, что равносильно среднемесячной годовой заработной плате 200 человек.

Средний возраст работников райпо — 39 лет. Для села это неплохой показатель. Молодежь идет работать в потребкооперацию. За последние годы она стала цифровой. Автоматизация торговли, общественного питания, внедрение категорийного менеджмента, модернизация производства позволяют не только улучшить эффективность труда самих предприятий, но и облегчить труд специалистов. В канун юбилейной даты в райпо провели конкурсы на лучшего пекаря, повара, кондитера и планируют наградить победителей на Дне райпо, который проведут в центре села Комсомольское 5 июля. Жителям и гостям района обещают детскую дискотеку, праздничный концерт, лотерею с главным призом — холодильником и фейерверком. Райпо, как одно из главных градообразующих предприятий и налогоплательщиков района, устраивает праздник для всех.

Кстати, в Комсомольском районе, помимо райпо, потребительскую кооперацию представляет ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, который производит соки прямого отжима, сокосодержащие напитки, безалкогольные напитки. Летом эта продукция расходится на «ура».

Накануне профессионального праздника кооператоров стало известно, что по итогам 2018 года Чувашпотребсоюз занял первое место по общей деятельности среди региональных потребсоюзов системы Центросоюза России. За последние два десятка лет к таким успехам кооператоры, честно говоря, нас приучили, но подтвердить звание чемпиона, как известно, труднее, чем впервые им стать.

Надежда Антонова

Фото: Экспозиция Комсомольского райпо на отчетно-выборном собрании представителей потребительских обществ Чувашской Республики.