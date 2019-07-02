Новые автобусы «Лотос», «Вектор» и «Волгабас» вышли на городские маршруты

В Чебоксарах продолжается транспортная реформа — на днях в чувашской столице появилось еще 15 новых автобусов, заменивших маршрутки.

С 1 июля горожан и гостей столицы на маршруте № 33 обслуживают средние «Векторы некст», на маршруте № 35 — большие «Волгабасы», на маршруте № 44 — большие «Лотосы». Теперь в Чебоксарах курсирует 93 автобуса среднего и большого класса, из которых 38 — на экологически чистом газомоторном топливе. Все они принадлежат местным перевозчикам.

В целом, прозвучало на городской планерке, транспортная сеть столицы республики разгрузилась на 156 единиц — в городе работает 366 автобусов вместо прежних 522. При этом конкурсы для перевозчиков продолжаются, и количество нового транспорта будет увеличиваться. В связи с переходом на автобусы большей вместимости будут меняться интервалы движения, и об этом нужно информировать горожан, подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Он поручил постоянно мониторить ситуацию и при необходимости с учетом мнения чебоксарцев вносить коррективы в транспортную реформу с целью улучшения качества обслуживания.