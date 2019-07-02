Четыре моногорода Чувашии будут развивать по новой программе

Правительство России подготовило новую программу развития моногородов на 2019—2024 годы после закрытия прежней, признанной неэффективной. Об этом сообщает портал РБК.

Затраты на ее реализацию составят 57,3 млрд рублей. Предыдущая приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов», разработанная Минэкономразвития, была рассчитана на период 2016–2025 годов. Однако ее решено было досрочно прекратить в конце прошлого года. С критикой проведенной программы выступила Счетная палата. «У меня нет ощущения эффективности этой программы», — заявлял тогда председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 российского региона. Больше всего моногородов в Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях. В Чувашии четыре моногорода, в том числе Канаш, имеющий статус территории опережающего развития.

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