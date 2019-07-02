Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом выросли вдвое

С 1 июля увеличился размер ежемесячной выплаты родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы — с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

Соответствующий указ еще в марте подписал Президент Владимир Путин.

Напомним, на данное пособие имеют право трудоспособные родители (один из них), усыновители, а также опекуны и попечители, не работающие в связи с уходом за ребенком-инвалидом, выплачивается оно вместе с пенсией инвалиду. Как отмечают в республиканском отделении ПФР, в Чувашии выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы получают 3141 родитель (усыновитель) и 126 опекунов (попечителей). А после 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет назначаться и родителям (опекунам), впервые обращающимся в Пенсионный фонд. Однако если уход за ребенком-инвалидом осуществляет человек, не состоящий в близких родственных отношениях, то он будет получать ежемесячную выплату в размере 1200 рублей.

Заявление можно подать в клиентской службе ПФР по месту выплаты пенсии инвалиду или в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.