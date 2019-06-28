Как женщине найти себя в мире бизнеса и политики

«Если у вас, милые женщины, нет повода надеть красивое платье, нарядиться, тогда создайте его! Главное захотеть меняться», — дал совет активным, желающим добиться успеха представительницам прекрасного пола женщинам Игорь Дадиани. Известный российский дизайнер, историк моды принял участие во встрече, состоявшейся в День республики на Красной площади, где в рамках городской экспозиции работала площадка «Чебоксары — лаборатория идей».

Обсуждалась тема «Хочу стать успешной». В белом шатре делились опытом женщины, которые успевают совмещать общественную деятельность и личную жизнь, достигают высоких результатов в работе и даже побеждают на международных конкурсах.

Активист Чебоксарского городского отделения Союза женщин России Наталья Овсепян поговорила с гостями о деловом этикете — как правильно одеваться на различные мероприятия и раздавать визитки. Анна Петрякова, руководитель студии русского языка «СЛОВО», говорила о правилах самопрезентации и грамотной речи современной женщины.

Наталья Ванеева, член женсовета Московского района, хозяйка студии красоты, провела мастер-класс по мейкапу и созданию образа деловой женщины. Она показала, как женщина раскрывается и расцветает благодаря всего лишь паре взмахов кисточкой и разговору по душам. А руководитель региональных проектов лаборатории Московской архитектурной школы Филипп Якубчук и арт-директор Московской набережной Елена Мещерина рассказали о благоустройстве знаковых точек нашего города, создании атмосферы уюта и творчества на набережной Волги, новых идеях празднования 550-летия города.

Не только женщины, но и мужчины с интересом слушали выступающих, не стеснялись задавать вопросы. «Форум был интересным и познавательным. Мне очень понравилась идея с площадкой. Здорово, что в нашем городе существуют такие женщины, способные вдохновить окружающих», — поделилась впечатлением горожанка Наталья Абрамова.

«Мы будем продолжать такие встречи в новом лектории на Московской набережной — он уже готовится у входа в Подземный город и откроется 27 июня. А ДК ЧГУ предложил собираться у них — время и программу определяют. Чебоксары умеют делать открытия, значит этим чудом надо делиться! Спасибо всем, кто в этом участвует!» — сказала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.

Ольга Ефимова

Фото Максима Васильева: Лаборатория творческих идей будет работать не только по праздникам.