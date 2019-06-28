Один день из жизни поисково-спасательной службы

Вызволять из запертых квартир стариков и детей, сутками прочесывать леса и болота в поисках заблудившихся грибников, вытаскивать пострадавших из покореженных в ДТП автомобилей — спасатели республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии никогда не знают, что готовит им очередное дежурство. Люди этой героической профессии 24 часа в сутки готовы оказывать помощь тем, кому она необходима. В одну из таких смен на днях заступили журналисты «СЧ».

Невыдуманные истории

На часах 8.30 утра. В поисково-спасательной службе Чувашии начинается новая смена. Работают спасатели сутки через трое. Но нередко дежурство затягивается, и вместо 24 часов приходится работать, что называется, до победного. Звонки на пульт оперативного дежурного поступают через службу «112», и если действительно без помощи специалистов не обойтись, две минуты — и спасатели готовы к выезду.

Леонид Лебаков — начальник группы оперативных дежурных, своеобразного диспетчерского пункта, куда стекаются все звонки. Свою работу он сравнивает с дирижерской — именно он принимает решение, по какому адресу поедут спасатели. Звонки в службу поступают самые неожиданные, и специалист должен безошибочно определить, действительно ли нужна помощь или стоит поберечь силы коллег и не отвлекать их от спасения жизней людей.

Так, например, в предыдущее его дежурство раздалось сразу семь звонков от людей, которые не могли попасть в свой дом или квартиру из-за потери ключей. Или звонят хозяева забравшихся на дерево кошек с просьбой спустить питомца. «Конечно, и в таких случаях мы стараемся помочь, но все-таки для себя расставляем приоритеты. На первом месте — угрозы жизни и здоровью людей, случаи, связанные с детьми, больными и пожилыми», — говорят спасатели.

Про самого Леонида Лебакова боевые товарищи говорят, что он способен спасти человека, просто разговаривая с ним по телефону. Спросив у «потеряшки» ориентиры местности (вплоть до того, где светит на небе Полярная звезда), он выводил из леса заплутавших грибников. Впрочем, уже на этапе разговора по телефону Леонид Иванович успевает оценить обстановку и понять, угрожает ли человеку опасность.

По своей первой профессии Леонид Лебаков — военный, сейчас — полковник в отставке. В спасатели пришел в 2005 году и как-то сразу понял, что это его. Самой первой его спасательной операцией был выезд на ДТП с тремя погибшими. За годы армии, работы в поисково-спасательной службе видел, казалось бы, все, но есть одно, к чему, по его признанию, ни один спасатель никогда не привыкнет. «Видеть тела погибших маленьких детей, беспечность взрослых, родителей, из-за которых случилась трагедия, — вот что страшно…» — говорит он.

Из стали и камня

Поисково-спасательная служба Чувашии базируется на самой окраине Чебоксар, на Канашском шоссе. Сейчас организация укомплектована всем необходимым, есть техника, транспорт, люди. Но были времена, вспоминает начальник службы Николай Глухов, когда с вооружением было не все гладко.

Сегодня в службе четыре подразделения, всего чуть более тридцати спасателей, восемь человек — спасатели первого класса. Это так называемые «универсальные солдаты», владеющие как минимум семью самыми разными «спасательными» профессиями: от альпиниста, стропальщика, газорезчика, водителя всевозможных транспортных средств до парашютиста и водолаза.

Один из них — Евгений Лукшин, обладатель звания «Заслуженный спасатель Чувашии», участник боевых действий на Северном Кавказе. Спасателем работает с 1996 года, сейчас — начальник поисково-спасательного отряда. Он-то и провел для нас небольшую экскурсию по штабу.

Боевое дежурство начинается с инструктажа, затем приемка и проверка спасательного оборудования после предыдущей смены: гидроинструмента, лестниц, альпинистского снаряжения, аппаратов искусственного дыхания…

Дальше по расписанию — учебно-тренировочные занятия, раз в месяц — сборы, на которых проверяют общую физическую подготовку, отрабатывают нормативы. Рабочие сутки бывают спокойными, когда спасатели могут даже вздремнуть и неспешно пообедать, а могут пройти «на ногах» — в такие дни, бывает, и резервных дежурных приходится привлекать.

А одинаковых вызовов не бывает вообще — каждый раз приходится работать в новых условиях.

Во время дежурства база превращается для спасателей в настоящий дом. Здесь есть и кухня с плитой и холодильником, и тренажерный зал, и комната с кроватями в несколько рядов. Тут же расположены гаражные боксы и ангары для спецтранспорта, склады для снаряжения. Все боевые автомобили всегда находятся в режиме полной готовности и в зависимости от ситуации лишь дооснащаются необходимым оборудованием. Отдельный автомобиль укомплектован оборудованием для водолазных работ. В особом боксе держат гигантский аварийно-спасательный «КамАЗ». Машина хоть и 1994 года выпуска, но со своей работой справляется отлично: на ней установлены кран-манипулятор, генераторная установка и огромные выдвижные прожекторы для проведения спасательных операций в трудных условиях.

«Работа затянула своей непредсказуемостью. Сегодня ты здесь, завтра — там, — рассказывает Евгений Лукшин. В спасатели он, можно сказать, напросился: после армии сначала работал на базе несколько месяцев бесплатно, а когда узнал, что для приема на работу спасателем требуются водительские права, в тот же день записался в автошколу. — Ну и еще мне всегда было интересно ломать свои страхи. А сейчас ребят своих этому учу — не бояться ничего и уметь выбраться из любой ситуации».

«Самое тяжелое в нашей работе — принимать решение об остановке спасательных работ из-за того, что не добился результата, — продолжает Евгений Лукшин. — Когда в лесах по две недели лазишь, ищешь человека и не понимаешь, почему прочесываешь каждый сантиметр и не можешь найти. Когда заходишь в такие места, куда зверь не ходит, а результат — нулевой. Из недавнего — это случай в Алатыре, где утонула 11-летняя девочка: 14 суток мы там жили, всю Суру обыскали, но тело ребенка не нашли…»

«Не заплывайте за буйки»

Летом спасатели — в постоянной готовности к несчастным случаям на воде. Вот и наше дежурство продолжилось на спасательной станции «Марпосадская», расположенной на городском пляже на берегу Волги. Всего таких станций в Чувашии шесть (в Чебоксарах, Новочебоксарске, Мариинском Посаде, Козловке и Шумерле), причем Мариинско-Посадская по оснащению и подготовке считается передовой. Здесь, например, есть своя водолазная станция, а со спасателями ежедневно дежурит еще и медик — на других станциях такой штатной единицы нет.

Начальником «Марпосадской» работает Михаил Степанов. Он тоже пришел в спасатели после армии — служил в морской части погранвойск в Анапе, на станции выполняет еще и функции водолаза. Обязанности у спасателей самые разные: наблюдение за отдыхающими, рыбаками, помощь, профилактические рейды с инспекторами ГИМС, занятия с детьми. При нас, например, Михаил профессиональным взглядом выцепил на пляже мужчину в подпитии — теперь с него нельзя спускать глаз.

Наступившая пора выпускных для спасателей — горячее время. Молодежь любит отдыхать на волжских островах, а там случается всякое. Еще один напряженный период — грибной сезон. Ну а спокойно спасатели могут чувствовать себя только в дождливую погоду, тогда уж точно никто не полезет в воду.

Сейчас на «Марпосадской» работают два водолаза. В подводники берут только после службы в армии. Многие начинавшие в Мариинском Посаде ребята прошли подготовку в Севастополе, Калининграде, сейчас чувашские специалисты обучаются и повышают квалификацию в Воронежской водолазной школе. В теплое время года приходится искать и поднимать тела людей, зимой — квадроциклы, снегоходы и автомобили, утопленные во время рыбалки и зимних развлечений. Не так давно на помощь водолазам пришли 3D-сканеры, позволяющие находить предметы и тела на глубине. Они существенно облегчили работу: теперь специалистам приходится меньше исследовать дно на ощупь (а видимость в Волге и прудах — нулевая, не помогают даже фонари).

Нам удалось понаблюдать за погружением Александра Мизгирева. На «Марпосадской» он работает водолазом уже 15 лет. «Случаи с детьми — самые горькие, — говорит Александр. — До сих пор в памяти двое детишек из одной семьи: девочка 12 лет и семилетний мальчик. Девочку нашли сразу, на поиск мальчика ушло больше часа».

Зачем все это

В поисково-спасательной службе случайные люди не задерживаются, рассказывает начальник службы Николай Глухов. Большинство работают здесь по 10-15 лет. Не сказать, что зарплата у спасателей шикарная, скорее наоборот, и рисковать приходится каждый день, но работающие здесь другого занятия для себя не представляют.

«Приятного в нашей работе мало. Просто понимаешь, что никто, кроме тебя, выполнить это не сможет, а сделать надо, — говорит спасатель второго класса Павел Васильев. В службе он с 2010 года, участвовал в качестве водолаза в ликвидации последствий на потерпевшем крушение теплоходе «Булгария» летом 2011 года, а несколько лет назад обнаружил затонувшую в Волге машину с двумя считавшимися без вести пропавшими чебоксарцами. — Все потому, что на данный момент такого опыта, знаний и техники для проведения подобных работ не имеет никто».

…1 июля исполнится 25 лет со дня образования республиканской поисково-спасательной службы. Сегодня ее специалистов привлекают к выполнению самых разных работ: на разборах завалов, в техногенных катастрофах, пожарах. Для них это обычные будни, для нас — каждодневный подвиг.

КСТАТИ Случаются в жизни спасателей и забавные истории. Как-то поступил вызов: в районе Шомиково оторвалась льдина с рыбаком. Спасатели оперативно прибыли на судне на воздушной подушке, приготовились эвакуировать человека. А мужчина закричал: «Подождите! У меня клюет!»

Фото Максима Васильева: Сотрудники спасательной станции «Марпосадская» Михаил Степанов (слева) и Александр Мизгирев уже много лет работают на посту.