В Госсовете России обсудили вопросы развития дорожной сети

Вчера в Москве Михаил Игнатьев принял участие в заседании Госсовета России по вопросу развития автодорог и безопасности дорожного движения под председательством Президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Были рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Как отметил во вступительном слове Президент России, общая протяженность дорог высшей — первой — категории увеличилась за последние четыре года на 2423 километра, главным образом за счет федеральных трасс, где соответствуют нормативным требованиям 83 процента дорог. В 2010 году их доля составляла всего 38,6 процента.

«По федеральным трассам, по дорогам федеральным, мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперед. А вот доля таких дорог регионального значения по­прежнему не дотягивает даже до половины», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. В программах создания новых дорог самое широкое распространение должны получить контракты «жизненного цикла».

СПРАВКА «СЧ» В 2019 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигнет в Чувашии 44,1%. В границах Чебоксарской агломерации нормативным требованиям будут соответствовать 65,3% автодорог (601,1 км).

Затронуты и темы, касающиеся освещенности дорог, приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов, регулирования проезда тяжеловесных машин, преду­преждения опасного, безответственного поведения на дорогах, работы камер видеослежения и создания Центров профилактики детского травматизма. Завершая выступление, Президент России отметил, что в целом по стране количество ДТП продолжает снижаться.

С основным докладом на заседании выступил руководитель рабочей группы по направлению «Транспорт», Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Комментируя участие в заседании, Михаил Игнатьев напомнил, что в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашии в этом году дорожные работы ведутся на 54 объектах. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда республики составляет более 5 млрд рублей. Всего в этом году запланированы строительство и реконструкция 33,6 км, капитальный ремонт и ремонт 177,9 км автомобильных дорог.

Глава Чувашии также обратил внимание, что участие Президента России в заседании Госсовета РФ говорит о приоритетах в государственной политике на ближайшую перспективу. «Этими вопросами не случайно обеспокоены в Кремле, поскольку индикаторы по дорожно­транспортным происшествиям и гибели людей на дорогах надо улучшать. Хотя, к сведению, могу сказать, что у нас наблюдается снижение гибели людей в дорожно­транспортных происшествиях как по прошлому году, так и за 5 месяцев текущего года. В то же время у нас увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. К этому мы должны осознанно, ответственно подойти, комплексно оценить ситуацию, чтобы принять дополнительные меры», — сказал Михаил Игнатьев.