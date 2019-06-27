«АККОНД»: на пути к новым рекордам!

С 21 по 24 июня АО «АККОНД» и ООО «АККОНДМОЛОКО» приняли активное участие в одной из самых значимых и масштабных межрегиональных выставок «Регионы — сотрудничество без границ», которая каждый год традиционно проходит в Чебоксарах по случаю Дня республики.

Уже в первый день мероприятия к яркой экспозиции «АККОНД» потянулись горожане, спеша продегустировать сладкие новинки и свежие натуральные молочные продукты.

Жители и гости города были не прочь освежиться в эти жаркие деньки стаканчиком свежего прохладного молока или кефира «Гармония дня», попробовать полезный йогурт с натуральными кусочками клубники.

За последний год фабрика выпустила более 70 новинок, которые наряду с известными брендами были представлены на стенде. Среди них — сахарное печенье-сэндвич «Три О», плиточный шоколад «АККОНД», представленный в пяти разных вкусах и уже завоевавший высшие награды в международных выставках и конкурсах, а также много других оригинальных эксклюзивных продуктов.

Пока взрослые изучали ассортимент и дегустировали новую продукцию, маленькие посетители выставки резвились на игровой площадке и с удовольствием принимали участие в розыгрышах и конкурсах, организованных кондитерской фабрикой «АККОНД», угощаясь любимыми сладостями.

Традиционно в рамках открытия выставки экспозиционный стенд «АККОНД» посетила правительственная делегация республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, как идут дела в молочном производстве и чем новым порадуют своих покупателей производители.

Сельскохозяйственному комплексу «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» отведена особо важная роль в холдинге. В молочных продуктах под брендами «от Красули» и «Гармония дня» обозначен приоритет на натуральность, поскольку изготовлены они из собственного молока.

«У нас все свое — и поля, и корма, и коровы, что позволяет нам создавать самый натуральный продукт, который проходит контроль качества на всех этапах — от заготовки кормов до упаковки готовой продукции. В скором будущем «АККОНДМОЛОКО» удивит своих покупателей молочной продукцией в новом, более удобном формате», — поделились планами сотрудники ООО «АККОНДМОЛОКО».

На выставке горожан ждал еще один грандиозный сюрприз от «АККОНД» — искусные кондитеры фабрики выложили самую большую мозаику из конфет. Композиция самого известного бренда предприятия «Птица дивная», прославляющего «АККОНД» далеко за пределами республики, величаво расположилась в самом сердце города, радуя чебоксарцев и особенно маленьких горожан.

На создание шедевра размером 2 м х 2,5 м ушло около 5000 конфет, что составляет 73 кг.

«Птица дивная» — визитная карточка кондитерской фабрики «АККОНД». Конфеты на основе суфле из натурального 100%-ного сливочного масла не раз становились лауреатами конкурсов «Лучший продукт», «За высокое качество продукции» в рамках международных выставок. Также они отмечены знаком качества «Лучшее детям».

Мировой рекорд по самой большой мозаике из конфет был зафиксирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» и внесен в реестр рекордов России.

Светлана Петрова

Фото: На создание самой большой мозаики ушло около 5000 конфет.