Празднование Дня республики началось с Алатырского района

«Вложили душу, чтобы всем понравилось»

Праздничная атмосфера ощущалась уже на подъезде к Старым Айбесям. Гостей, спешивших на торжество на своих авто, встречали аккуратные улочки и домики с подкрашенными, судя по всему недавно, яркими фасадами, всевозможные цветники и клумбы с арт-композициями из подручных материалов. Вот стоят фигуры гостеприимных хозяина и хозяйки, а вот изогнули длинные шеи красавцы лебеди. Тут и там раздавалась музыка, нарядные староайбесинцы, экипированные шляпками и бейсболками, а кто и обычными зонтиками, чтобы защититься от палящего солнца, торопились на Родовую поляну села, удостоенного в этом году наряду со всем Алатырским районом чести быть центром празднования главного государственного праздника Чувашии – Дня республики.

«Рядом Мишка косолапый, в ступе бабушка сидит…»

Между тем сотня ребятишек собралась на открытии нового детского парка «Мир сказок» по улице Школьной, заложенного по инициативе местных жителей. Новое место отдыха для малышей расположилось рядом с действующим Молодежным парком, и в нем также есть игровые модули и спортивные тренажеры, но благодаря своей «волшебной» тематике он является, по словам селян, уникальным. Вход в парк оформлен в виде высоких деревянных ворот, на столбах которых вырезаны фигуры сказочных персонажей. А за ними целая поляна чудес: тут и богатырь, готовый отразить мечом врага, и Грибок-лесовичок, и ретивый Конек-Горбунок. Посередине стоит избушка на курьих ножках, но пройти в нее не так просто: свои покои охраняет Баба Яга в ступе.

Все фигуры сделаны из дерева, тут пригодились разросшиеся старые тополя, которые пришлось срубить в целях безопасности, — рассказал корреспонденту «СЧ» глава Староайбесинского сельского поселения Василий Казанцев. – За работу взялся наш земляк Константин Смирнов – уроженец соседнего поселка Первомайский. Выпускник худграфа Чувашского педуниверситета сейчас трудится в Германии, выполняет крупный заказ, но прежде сделал для нас вот этих сказочных персонажей. Работал в течение нескольких месяцев с большим удовольствием, все-таки для детей родного района.

Искусную работу скульптора оценил Глава республики Михаил Игнатьев, прибывший вместе с другими почетными гостями на открытие парка. Он с удовольствием пообщался со школьниками Старых Айбесь и села Чуварлеи, подготовившими по случаю театрализованное представление. «Рядом мишка косолапый, в ступе бабушка сидит…», — поэтично описывали «Мир сказок» дети. Тем временем, взрослые посетители парка делились с руководителем региона уже новой мечтой – обустроить здесь сцену или танцплощадку, чтобы дети могли выступать.

Три народа – три избы

Затем гости поспешили на главную праздничную поляну, где с самого утра работали интерактивные площадки нового этнографического парка культур трех народов, населяющих Алатырский район, – русских, чувашей, мордвы. Михаил Игнатьев поочередно заглянул в три «избы», в каждой было что-то свое, особенное. В русской – привечали добрыми шутками-прибаутками, приглашали на чай из самовара, да с ароматными баранками. Мордва предлагала угоститься такими обрядовыми блюдами, как чапамо ловсо (напиток из кислого молока), пуштазь алт (каленые яйца), пышные блины пачат, про которые после Чемпионата мира по футболу, проходившего в том числе и в Саранске, теперь знают во всем мире. Не менее радушно принимали гостей и в чувашской избе.

Нина Шпилевая, глава администрации Алатырского района: «Хороших перемен в районе немало. Безвозмездные поступления в бюджет района нынче выросли на 30%. Ремонтируются школы, спортзалы, создаются дополнительные места в детсадах. По случаю проведения Дня республики в районе муниципалитету выделили 118 млн рублей на ремонт дороги «Шемурша-Сойгино-Алтышево» протяженностью 10 км. В Ичиксах открылся восьмой по счету фельдшерско-акушерский пункт в районе, в Старых Айбесях скоро отремонтируют офис врача общей практики. Реализуются 30 проектов, основанных на местных инициативах. Вместе мы сможем многое».

— Я по национальности русская, но представляю чувашский дом, потому что и он для меня родной, — призналась заведующая клубом Валентина Спиридонова из поселка Первомайское. — Наша республика удивительна, потому что в ней так дружно живут разные народы. Наверное, в этом ее сила и красота.

Многолюдно было у ремесленных рядов. Ахматовский мастер Александр Бугров, несмотря на плохое зрение, на глазах обывателей создавал диковинные композиции внутри стеклянных бутылок. Искусницы из Иваньково-Ленино хвалились тонким кружевом и вели мастер-класс по вязанию, рукодельницы из Алтышево звали примерить украшения из бересты, сойгинцы делились секретами изготовления самых удобных валенок. Привлек внимание посетителей и ремесленный уголок мастера по плетению Юрия Белоусова, учителя технологии Первомайской средней школы. Плетеные светильники, кувшины, шкатулки, короба – от ассортимента изделий, созданных руками умельца и его учеников, разбегались глаза.

— На небольшую корзинку уйдет как минимум сотня прутиков, — прищурив глаз, прикинула одна из воспитанниц Белоусова Дарья Арбузова объем предстоящей работы. – Нужно всегда плотно затягивать ветки, тогда получится хорошая форма. Хотя Юрий Григорьевич говорит, главное — делать все с душой…

Стол накрыли, шурбе сварили

Рядом с этнопарком благодаря поддержке Союза женщин Чувашии «вырос» городок детского творчества. Тут были и юные экологи, и ребята, увлекающиеся робототехникой, и шахматисты. Курсанты военно-патриотического клуба Алатыря «Ушаковцы» демонстрировали строевую подготовку. А на сцене детского амфитеатра шел кукольный спектакль.

Тем временем Михаил Игнатьев обошел все 16 выставочных подворий (по количеству поселений в Алатырском районе).

— Мы стол накрыли, шурбе в больших чанах сварили, к празднику готовились основательно, благоустраивали поляну всем селом, и соседи нам очень помогали, — полушепотом поведала корреспонденту «СЧ» библиотекарь Вера Разбойкина, пока глава Староайбесинского сельского поселения докладывал первому лицу республики о последних достижениях села. Поддерживает активистка, как и многие другие ее односельчане, главу Казанцева за неравнодушие и творческий подход к развитию родной земли. По ее мнению, гуляния закончатся, но многое для староайбесинцев останется: и детский парк, и этнокомплекс, и отремонтированные дороги.

— А нашему селу в 2024 году будет 400 лет, в следующем году 110 лет главной достопримечательности Атрати – Свято-Троицкой церкви. Нам пригодится староайбесинский опыт проведения крупных мероприятий, — заметил глава Атратского сельского поселения Иван Григорьев.

— За последние годы у нас построены ФАП и детсад, по местной инициативе благоустроили кладбище, возвели детские площадки с «мягким» покрытием, а впереди – модернизация уличного освещения, ремонт Дома культуры и модельной библиотеки, — поделился планами глава Чуварлейского сельского поселения Николай Климкин. Не утаил и проблем: «Отрадно, что у нас нет сильного оттока молодежи, но для них нужны условия: село растет, появилось восемь новых улиц, а газа нет, вот молодые и не спешат обживаться там. В реконструкции нуждается старая школа, работающая в две смены. Это нужно решать. Ждем поддержки республики. И местное население не останется в стороне…»

Для будущих поколений

Гостей и участников праздника приветствовал на главной сцене села глава Алатырского района Алексей Смирнов. За поддержку проектов и инициатив жителей поблагодарила руководство республики глава администрации района Нина Шпилевая и призналась, что все очень старались, вкладывали душу, чтобы гостям и жителям района понравился праздник.

Михаил Игнатьев отметил трудолюбие и мастерство жителей Алатырского района, сказав, что его деревни и села стали заметно краше. «Вы проделали большую работу, чтобы победить в конкурсе муниципальных образований и провести День республики на своей земле. И создали здесь такую красоту, прежде всего, для себя и своих дорогих детей», — подчеркнул он.

Чествовали на сцене тружеников района. Молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, вручили свидетельства о предоставлении выплаты на улучшение жилищных условий. Ключи от новой служебной «Нивы» торжественно были переданы дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Поздравили жителей с Днем республики депутат Госдумы Леонид Черкесов и заместитель председателя Госсовета Чувашии, уроженец Алатырского района Юрий Кислов…

Несмотря на изнуряющий зной (увы, навесов возле сцены, где можно было бы спрятаться от солнца, не было), тепло встречали зрители выступления и местных творческих коллективов, поведавших с помощью песен и танцев историю Алатырского района, и участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» из Болгарии, Белоруссии, Калмыкии, Татарстана и других уголков страны. Заглянул «за кулисы» и Глава Чувашии, чтобы пообщаться с артистами.

Перед отъездом Михаил Игнатьев вместе с супругой Ларисой Юрьевной (она присоединилась к делегации позднее) полили высаженные ко Дню республики 26 саженцев голубой ели – по числу муниципальных образований Чувашии.

Фоторепортаж Максима Васильева: