Чувашпотребсоюз — первый среди региональных союзов потребительских обществ

С победой!

Чувашпотребсоюз занял первое место за развитие общей деятельности во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за 2018 год, проводимом Центросоюзом Российской Федерации.

Также Чувашпотребсоюзу присуждены первое место за развитие материально-технической базы, второе место за развитие розничной торговли, второе место за развитие бытового обслуживания, первое место по Приволжскому федеральному округу.

Чувашский республиканский союз потребительских обществ почти два десятка лет находится в числе лидеров Всероссийского экономического соревнования среди региональных потребсоюзов системы Центросоюза. Очередная победа — оценка деятельности кооператоров республики по развитию торговли, общественного питания, заготовительной, производственной, аптечной деятельности, внедрению инновационных проектов, цифровой экономики, расширению сотрудничества с коллективными, личными подсобными хозяйствами, сохранению и укреплению материально-технической базы, тесному взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти.

Надежда Антонова