Шестеро призывников из Новочебоксарска отправятся служить на Балтийский флот

Весна закончилась, но весенний призыв еще продолжается. Уже четвертая партия молодых новочебоксарцев пополнила армейские ряды. На этот раз шестеро призывников отправятся на Балтийский флот.

В минувшее воскресенье в городском военкомате им устроили торжественные проводы. Слова напутствия произнесли глава администрации города Ольга Чепрасова, депутаты и представители Совета отцов Новочебоксарска. Они отметили, что будущий солдат, прежде всего, должен быть патриотом — любить свою Родину, ее народ, историю, культуру. У него должно быть чувство гордости за успехи и достижения, за победы наших дедов и отцов.

По словам военкома города Сергея Баранова, призывники имеют все шансы попасть на службу на тральщик, названный в честь Новочебоксарска. Всего же по плану в этот весенний призыв военкомат города отправит на службу 70 ребят. Все они по традиции сначала едут в сборный пункт в Канаше. День отправки считается началом службы.

После того, как парни прошли вводный инструктаж и заполнили необходимые документы, им дали время попрощаться с родными и друзьями. До встречи через год!

Фото cap.ru: Чтобы ребята не скучали по дому, Ольга Чепрасова подарила молодым бойцам книги о родном Новочебоксарске.