В Чебоксарах прошла спартакиада работников «Газпром межрегионгаз» Поволжья

Три спортивных дня в гостеприимной столице

В минувшую пятницу в Чебоксарах завершились соревнования летней Спартакиады среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» зоны Поволжья. Церемония награждения победителей и призеров прошла на стадионе «Спартак».

В торжественном мероприятии приняли участие Павел Рябухин — член организационного комитета Спартакиады, заместитель начальника отдела административно-хозяйственного управления ООО «Газпром межрегионгаз», Кияметдин Мифтахутдинов — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», Сергей Камеко — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров».

Павел Рябухин отметил высокую организацию соревнований в Чебоксарах, охарактеризовав их яркими и запоминающимися. От имени руководства компании он поздравил всех участников с успешным выступлением, победителей и призеров — с заслуженными наградами. Пожелал всем дальнейших успехов на финальных соревнованиях в августе в Нижнем Новгороде.

Подводя итог важного мероприятия, Кияметдин Мифтахутдинов сказал: «Как хозяева соревнований мы делали все возможное, чтобы одарить участников нашим традиционным гостеприимством. Надеемся, что эти соревнования останутся у всех в доброй памяти».

Награды были вручены в шести видах спорта — в футболе, волейболе среди мужских и женских команд, настольном теннисе, плавании, легкоатлетическом кроссе и гиревом спорте в личном и командном первенствах.

В общекомандных соревнованиях первые места распределились так: в легкоатлетическом кроссе — сборная команда ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары»; в настольном теннисе — сборная ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»; в плавании — команда ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»; в гиревом спорте — сборная команда ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров».

В соревнованиях по волейболу среди женщин на высшей ступеньке пьедестала сборная команда ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары». В номинации «Лучший игрок» признана Валентина Ситникова из сборной ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров».

В волейболе среди мужчин первенствовала команда ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». «Лучшим игроком» стал Иван Чабуркин, представляющий сборную команду ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

Сборная ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» всех обошла в футболе, во многом благодаря «Лучшему бомбардиру» Денису Шингирею из «Газпром газораспределение Чебоксары». А футбольная номинация «Лучший игрок» присуждена Николаю Кононову из команды ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Упорство и целеустремленность команды ООО «Газпром межрегионгаз Казань» были вознаграждены номинацией «За волю к победе». Подробнее об итогах соревнований — на сайтах www.gmch.ru, www.chsetgaz.ru

Нина Михайлова

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