С наградой!

Указом Главы Чувашии от 4 июня 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Гавричкову Вячеславу Юрьевичу — заместителю начальника по экспертной работе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Карягину Владимиру Александровичу — заведующему педиатрическим отделением № 1 — врачу-педиатру Городской детской клинической больницы, Макаровой Татьяне Анатольевне — заведующей отделением нефрологии и детской уроандрологии — врачу-нефрологу Республиканской детской клинической больницы, Петровой Татьяне Валентиновне — врачу общей практики (семейному врачу) Урмарской центральной районной больницы, Тишанскому Валерию Станиславовичу — заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения — врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Республиканской клинической больницы, Ткачук Татьяне Валерьевне — заведующей участковым педиатрическим отделением № 1 детской поликлиники — врачу-педиатру Второй городской больницы, г. Чебоксары;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Михайловой Юлии Валерьяновне — заведующей-фельдшеру Сявалкасинским фельдшерско-акушерским пунктом Вурнарской центральной районной больницы;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Батманову Юрию Николаевичу — трактористу СХПК «Звезда», Батыревский район, Ивановой Ирине Михайловне — формовщице колбасных изделий цеха по производству колбасных деликатесных изделий ООО «Вурнарский мясокомбинат», Исакову Гермогену Ивановичу — заведующему фермой животноводческого комплекса АО «Вурнарский мясокомбинат», Маркову Борису Николаевичу — заместителю главы администрации — начальнику отдела развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, Михайлову Юрию Лазаревичу — водителю автомобиля СХПК племзавода имени Е. Андреева, Моргаушский район, Смалайкиной Ларисе Александровне — свинарке СХПК «Коминтерн», Красночетайский район, Шаймановой Светлане Владимировне — доярке СХПК «Труд», Батыревский район;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Иванову Сергею Валериановичу — директору Социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега», Чебоксарский район, Комаровой Татьяне Николаевне — заместителю начальника отдела социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки», Слеповой Марине Петровне — специалисту по социальной работе АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары».