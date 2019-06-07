НКО Чувашии получат грантовую поддержку на более чем 6 миллионов рублей

Конкурс в два этапа

Подведены итоги первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов. Среди его победителей — восемь некоммерческих организаций Чувашии, сообщают в Общественной палате республики.

Грантовые деньги, в частности, пойдут на проведение в Чувашии спартакиады студенческих отрядов ПФО по 6 видам спорта и первого республиканского детского фестиваля бардовской песни «Мы — дети Волги!». Получили поддержку два семейно-образовательных проекта — «Школа для родителей» и «Его жизнь в твоих руках» и два медицинских проекта, направленных на развитие в республике донорства крови и движения волонтерских отрядов в сфере охраны здоровья. Гранты также выданы на обучающе-просветительский проект «Школа права» и шумерлинский молодежный проект по выпуску образовательной телепрограммы «Пятиминутка».

Как отметил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, Приволжский федеральный округ стал вторым в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования. Из 1857 проектов, заявленных на грантовый конкурс, 337 заявок удовлетворены, победители получат в общей сложности 513,8 млн рублей. А уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок будет идти до 31 июля.