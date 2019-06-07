9 июня — День работников текстильной и легкой промышленности

Уважаемые работники и ветераны предприятий текстильной и легкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая промышленность занимает достойное место в экономике Чувашской Республики. Несмотря на высокую конкуренцию, многим предприятиям удается увеличивать объемы производства за счет освоения новых технологий и модернизации производства.

Работники отрасли чутко реагируют на запросы и предпочтения потребителей, неизменно повышают качество своей продукции, осваивают новые рынки сбыта с учетом растущего спроса потребителей.

Искренне благодарю вас за преданность профессии, профессионализм и добросовестный подход к делу! Пусть ваше трудолюбие, стремление идти в ногу со временем, сохраняя традиции, остаются залогом динамичного развития отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев