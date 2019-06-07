Нашедшую чужой кошелек жительницу Чувашии ждет суд

Тех, кто находит, находит полиция…

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары прибежала заплаканная женщина с просьбой отыскать забытый в магазине кошелек. Санитарка одной из больниц по проспекту Тракторостроителей заглянула ненадолго в супермаркет поблизости от работы и вот поди ж ты — оставила на дне красной продуктовой корзинки свой кошелек такого же цвета.

Потерпевшая переживала не столько из-за денег, хотя и три тысячи рублей при скромной зарплате младшего медперсонала — потеря существенная. В кошельке лежала подаренная дочкой золотая цепочка, о которой горожанка горевала больше всего.

Вместе с работниками торговой точки сотрудники уголовного розыска просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. К постоянным покупателям женщина, которая нашла чужой кошелек и не сообщила о находке администрации супермаркета, не относилась. К тому же на ногах незнакомки были простые резиновые шлепанцы, что подтолкнуло оперов на мысль поискать даму в ближайшем лечебном учреждении. На розыск потребовалось меньше получаса. Пациентка городской больницы, которой «посчастливилось» обнаружить кошелек, выдала полицейским похищенное и показала, куда выбросила сам аксессуар. Потом слезно умоляла не возбуждать в отношении нее уголовное дело.

Как рассказала дознаватель ОП № 3 столичного УМВД Елена Михайлова, в настоящее время подозреваемая находится под административным надзором после условного приговора по другому правонарушению, поэтому нынешние неприятности могут иметь для нее далеко идущие последствия. Правда, жительница одного из пригородных районов республики поздновато задумалась об этом…

Уголовной ответственностью обернулась похожая ситуация и для двух жителей Чебоксар. 38-летний ранее судимый чебоксарец под самый Новый год подобрал с асфальта оброненную кем-то банковскую карту и не придумал ничего лучше, как отправиться вместе с приятелем за покупками. Друзья поочередно заходили в разные торговые точки и набирали кому что надо, расплачиваясь чужой картой. Оба внимательно следили за тем, чтобы сумма покупок не превышала тысячи рублей, иначе потребовалось бы вводить пин-код, который злоумышленники не знали.

Хозяин карты спохватился лишь после праздников, но, к его радости, любителей шоппинга «на халяву» разыскали быстро. По информации следователя ОП № 2 Константина Илюткина, обвиняемые сразу же возместили причиненный ущерб, поэтому Калининский районный суд Чебоксар не стал выносить слишком суровое наказание по делу о групповом мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ) и ограничился исправительными работами.

Такие вот находки с последствиями…