8 июня — День социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!

8 июня в России отмечается День социального работника. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нет благороднее и ответственнее дела, чем помогать тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Социальная поддержка и оказание социальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество — вот далеко не полный перечень задач, ежедневно решаемых социальными работниками.

От вашей работы во многом зависит благополучие жителей нашей республики, их уверенность в завтрашнем дне. И залогом успеха становятся профессионализм, знания и опыт каждого из вас.

Особые слова благодарности и признательности хочу выразить за совместную работу руководителям и ветеранам министерства, заведующим отделами социальной защиты населения районов и городов, директорам сельских домов ветеранов, интернатов для инвалидов и другим работникам социальной службы 90-х годов, работавшим в самые непростые годы для страны и республики.

Желаю вам счастья и сил в вашем социальном служении народу.

Юрий Ефиркин,

управляющий филиалом «Чебоксарский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, заслуженный работник социальной защиты населения РФ, заместитель министра социальной защиты населения ЧР в 1991-1998 гг.