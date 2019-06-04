Капуста подорожала более чем в два раза

По данным Росстата, с начала года картофель в стране подорожал на 22%, морковь — на 43,5%, лук — на 71,5%, а капуста — более чем в два раза. Так проявляются обычные сезонные колебания цен, но в этом году действуют и другие факторы, рассказал «Российской газете» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Мы видим, что оптовые цены в этом году превысили на рубль результаты прошлого года, несмотря на то что в течение сезона на два-три рубля картофель был дешевле. В середине мая цены подскочили», — говорит он. Могла сыграть роль прошлогодняя засуха в Европе. В итоге туда пошел существенный объем картофеля, который раньше завозили из-за рубежа к нам.

Например, на европейский рынок переориентировался существенный объем египетского картофеля. Также сократился импорт из Азербайджана. Это было связано с тем, что власти ввели запретительные меры на вывоз картофеля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке внутри страны, поясняет эксперт.

На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать, считает эксперт. Традиционно их пик придется на конец июня — начало июля. Хотя снижение цен может произойдет и раньше, если из Поволжья, южных регионов раньше придет ранний картофель. Весна в этих регионах в этом году была ранняя.

Фото: По данным Росстата, на конец мая в Чувашии килограмм свежей белокочанной капусты стоил 60,62 рубля. Это одна из самых высоких цен в ПФО, дороже капуста только в Кировской области — 64,92 рубля. А самый дешевый этот овощ в Ульяновской области — 54,35 рубля за кило.