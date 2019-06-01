Гости с Первого канала навестили маленьких пациентов Республиканской клинической детской больницы

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Артему от Артема

В Республиканской клинической детской больнице гостей с Первого канала ждали и дети, и их родители в онкогематологии и отделении травмы. Все, кто может ходить, собрались в актовом зале, где шел концерт. А все остальные волновались у себя в палатах.

Дима уже четыре года борется со своей болезнью. Прошлый год у него был особенно ответственным: пришлось сдавать ОГЭ, как и всем девятиклассникам. А потом они вместе с мамой решили, что болезнь не должна занимать слишком много времени в их жизни, поэтому Дима поступил в колледж. Теперь нужно совмещать учебу и лечение. Это непросто, а моментами бывает очень тяжело, поэтому у него только одна мечта: поскорее выздороветь. А как ее могут исполнить звезды Первого канала?! Вот Дима ничего и не загадывал.

Но звездная команда подарила ему планшет — студенту колледжа он лишним не будет. И Дима, конечно, рад подарку. А вот хулиганистому дошкольнику Жене очень сложно объяснить, почему взрослые не могут исполнить его мечту, ведь они же взрослые, их по телевизору показывают. Ребенку хотелось покататься на спортивной машине в Дубае. И гости нашли выход: спортивную машину привезли. Правда, прокатиться получилось только вокруг больницы, но зато Женя посидел за рулем.

В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков далеко не все дети смотрят телевизор и могут узнать приехавших звезд. Зато родители и особенно бабушки были до слез растроганы приездом гостей. Когда уход за ребенком отнимает все силы, такой праздник для них – как глоток свежего воздуха. Для родителей особенных детей самый большой подарок – новые впечатления.

Хотя и подарки для детей, несомненно, важны. Маленький Артем из-за недуга лишен возможности ходить, но это не мешает ему мечтать стать футболистом. И конечно, он обрадовался мячу от капитана сборной России Артема Дзюбы: Артему от Артема. Да, можно только посочувствовать, что ребенок никогда не выйдет на поле в составе футбольной команды, но самому мальчугану этот мяч будет поддержкой в его жизни.

Еще один постоянный пациент центра, Саша, не просто большой любитель шахмат, но и победитель турниров, получил шахматную доску с автографами звезд. А Кирилл очень переживал, что Якубович ведет передачи только для взрослых, и задал ему вопрос, почему для детей таких передач нет? И теперь сможет побывать с папой на «Поле чудес».

Фото Максима Васильева
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Опубликовано: 1 июня 2019 г.


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