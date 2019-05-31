В Чебоксарах 1 июня ограничат движение транспортных средств

В связи с проведением 01 июня 2019 года в городе Чебоксары праздничных мероприятий, посвященных благотворительной акции «Стань Первым!», администрация города Чебоксары сообщает об ограничении движения и стоянки транспортных средств на участках дорог:

С 22 час. 00 мин. 31.05.2019 до 24 час. 00 мин. 01.06.2019 стоянки транспортных средств по Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до Красной площади), улице Ленинградской (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до Красной площади), на Красной площади, ул. Нижегородской (от дома №8 до Исторической набережной), Исторической набережной, парковках в районе дома № 9 по ул. К. Иванова, Парка им. 500-летия г. Чебоксары (Этнокомплекс «Амазония», ул. 500-летия г. Чебоксары), Кадетского корпуса им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова (Эгерский бульвар, 36/2), детского сада №8 «Дворец детской радости» (ул. Строителей,8) города Чебоксары.

С 21 час. 00 мин. 01.06.2019 до 24 час. 00 мин. 01.06.2019 движение транспортных средств по проспектам Ленина (от пересечения с ул. Юрия Гагарина до ул. Карла Маркса), Московскому (от Московского моста до пересечения с улицей Афанасьева), улицам Карла Маркса, Калинина (от пересечения с ул. Юрия Гагарина до пересечения с ул. Ярославской), Константина Иванова, Композиторов Воробьевых, Ленинградской, Ярославской (от пересечения с ул. Ильи Тукташа до пересечения с ул. Калинина), Президентскому бульвару (от пересечения с 30-ой автодорогой до пересечения с Красной площадью), Красной площади города Чебоксары, кроме маршрутных транспортных средств. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам Юрия Гагарина, Пирогова, 30-ой автодороге, проспекту Николая Никольского города Чебоксары.

С 20 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 01.06.2019 будет ограничено движение транспортных средств по дамбе Чебоксарского залива, ул. С. Радонежского (от дамбы Чебоксарского залива до пл. Речников), по ул. Ярославской (от дамбы Чебоксарского залива до ул. К. Воробьевых).

Время работы общественного транспорта в городе Чебоксары продлено до 24 час. 00 мин.

Продление работы троллейбусов 1 июня 2019 г.