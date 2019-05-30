С наградой!

Указом Главы Чувашии от 29 мая 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Анакову Вячеславу Петровичу — мастеру отделения производства каустической соды цеха № 110 ПАО «Химпром», Обухову Дмитрию Анатольевичу — заместителю директора по логистике филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Поршакову Андрею Вениаминовичу — старшему мастеру по ремонту (отделение производства ингибиторов солеотложения) цеха № 71 ПАО «Химпром», Толкунову Владимиру Альбертовичу — мастеру отделения производства хлорметанов, ТХВ цеха № 56 ПАО «Химпром», Тукмакову Александру Павловичу — аппаратчику окисления (изопропилового спирта) 6-го разряда цеха № 50 ПАО «Химпром», Уткиной Татьяне Александровне — начальнику аналитической службы технологического отдела заводоуправления (цех № 29) ПАО «Химпром»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Алексееву Владимиру Ильичу — механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Илларионова Сергея Разиновича, Янтиковский район.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Станюкова Вера Георгиевна — заместитель начальника финансового отдела администрации Янтиковского района.

На 29 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур в республике проведен на площади 220,5 тыс. га, или 91,7% к плану