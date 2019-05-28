Чувашия — в числе регионов, полностью выполнивших майские указы 2012 года

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Только 20% регионов, и в том числе Чувашия, полностью выполнили указы Президента России Владимира Путина 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Такой вывод делают в майском выпуске «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Как известно, глава государства поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям.

Как отмечают эксперты РАНХиГС, в число выполнивших указы входят регионы с разной бюджетной обеспеченностью — как более дотационные республики Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, так и регионы со значительными собственными бюджетными ресурсами и минимальной зависимостью от федеральных трансфертов — Татарстан, ЯНАО и Тюменская область.

Более половины регионов выполнили зарплатные указы по восьми-десяти категориям, шесть регионов — только по трем. Минимальных успехов — зарплаты выросли до необходимой величины только у двух категорий бюджетников — достигли Мурманская, Кемеровская и Магаданская области, Забайкальский край и Якутия, сообщает официальный портал органов власти Чувашской Республики.

Опубликовано: 28 мая 2019 г.


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