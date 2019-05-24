Сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен в большинстве хозяйств республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, на 22 мая было засеяно 214,5 тыс. га или 89,2% к плану с учетом пересева погибших озимых культур. Темп текущей посевной опережает прошлогодний показатель на 43 тыс. га. Сейчас сев зерновых и зернобобовых культур продолжается в 47 хозяйствах республики.

Темп посадки картофеля также выше, чем в прошлом году. Уже посажено 5,1 тыс. га (в 2018 — м на это время — 4,8 тыс. га). Причем более 800 « картофельных» гектаров приходится на два района — Батыревский и Козловский . А овощи открытого грунта посеяны на площади 533 га, против прошлогодних 373 га.

Опубликовано: 24 мая 2019 г.


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