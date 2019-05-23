«Химпром» в руках профессионалов

В последнее воскресенье мая все химическое сообщество страны празднует свой профессиональный праздник. В преддверии Дня химика с генеральным директором ПАО «Химпром» Сергеем Науманом мы говорили не только о достижениях, ключевых проектах и приоритетах в работе предприятия, но и о проблемах.

— Сергей Владимирович, расскажите о самом ярком событии предшествующего года для завода.

— Год был по-настоящему насыщенным, как по своим задачам, так и по результатам. Важнейшее знаменательное событие — это ввод в эксплуатацию в ноябре прошлого года нового производства гипохлорита кальция. Этап пусконаладки и промышленного освоения успешно пройден, и начато серийное высокотехнологичное производство гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год. В перспективных планах предприятия удвоение производственной мощности для полного удовлетворения российского рынка.

— Безусловно, «Химпром» создает благоприятные экономические условия для развития Чувашской Республики. Город и регион получают существенную поддержку в виде налоговых поступлений в местные бюджеты и предоставления рабочих мест. С какими результатами предприятие встретило 2019 год?

— Несмотря на то, что в 2018 году предприятию пришлось работать в кризисных условиях, итоги можно назвать удачными. Производственная программа выполнена на 98%, объем производства составил 19 млрд рублей. Выручка — 13,8 млрд рублей. Экспорт осуществлен в 44 страны мира на сумму 32,6 млн долларов.

В 2018 году был реализован целый ряд инвестиционных проектов. Один из важнейших, реализуемых сегодня на «Химпроме», — это создание производства перекиси водорода антрохиноновым способом мощностью 50 тыс. тонн в год. Новое производство обеспечит потребность медицинских организаций, водоканалов, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленностей.

Задачи перед нами стоят серьезные, но я не сомневаюсь, что они будут выполнены в полном объеме.

— Приведите конкретные примеры, что делается для поддержания основных фондов предприятия?

— Продолжается реализация проекта «Реновация». За прошедший год проведено множество мероприятий по модернизации технологического оборудования и повышению производственной эффективности производств. Например, если раньше при аварийных ситуациях на воде оборотного цикла нам приходилось останавливать весь завод, то сейчас восстановление сети задвижек регулирования позволило нам не останавливать все производство предприятия, а отключать его кварталами, секторами.

Замена греющих камер выпарных установок позволила производству войти в норму по расходам электроэнергоресурсов, что дает возможность ежемесячно экономить до 2,5 млн рублей. Новая система охлаждающего устройства позволяет стабилизировать работу греющих камер и экономить 540 Гкал в месяц, а это еще 400 тыс. рублей.

Повышена доступность и эффективность производства ДФГ. Проведены работы по модернизации ООО «Перкарбонат». Внедряем методологию «Бережливого производства». С помощью ее инструментов мы сможем повысить производительность труда и качества продукции, затрачивая меньше трудовых и временных ресурсов. На территории предприятия отремонтировано более 2000 кв. м автомобильных дорог. Автопарк предприятия пополнился на 2 новых автобуса и 7 единиц спецтехники.

Такие объемы работ по модернизации на предприятии выполняются впервые.

Для завода очень важна замена, капитальный ремонт и реконструкция оборудования. И мы продолжим работу в этом направлении.

— На «Химпроме» открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Что вы предлагаете соискателям?

— Роль завода для жителей и города Новочебоксарска очень велика. Мы стараемся вернуться к старым традициям, стать надежной опорой для города, в котором «Химпром» является основным предприятием, где работает большая часть молодого трудоспособного населения. И мы хотим, чтобы именно здесь возрождался и формировался инженерный и творческий химический потенциал.

У завода есть проблемы с нехваткой и текучестью кадров. Люди не знают, что «Химпром» достаточно твердо стоит на ногах и развивается. Молодежь не рассматривает завод как привлекательного работодателя, не верит, что здесь можно построить свою карьеру и получать достойную заработную плату. Мы хотим изменить это отношение и вернуть интерес к заводу.

Мы вкладываем ресурсы в улучшение условий труда, расширение социального пакета, в систему материальной мотивации, чтобы люди дорожили своей работой. С 1 февраля 2019 года произошло повышение премий до 30% по основным и вспомогательным производствам, до 20% — по административно-управленческому персоналу. С 1 марта — повышение оплаты труда для работников ключевых рабочих профессий. Заработная плата ежегодно индексируется, сегодня средняя зарплата по заводу составляет 28726 рублей.

Запланированы изменения в кадровой политике и корпоративной культуре. Мы более активно начали реализовывать социально значимые проекты. Поддерживаем науку, образование, реализуем благотворительную политику, содействуем развитию массового спорта, поддерживаем юные таланты.

Екатерина Николаева