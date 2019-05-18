За долг в две тысячи рублей чебоксарец нанес знакомому тяжелую травму

Работник одной из фирм по установке натяжных потолков позвонил своей жене из магазина — советовался, что купить к ужину. Прошло полчаса, но супруг до дома не доехал и не отвечал на звонки.

На очередной вызов встревоженной женщины ответил врач «скорой помощи», который сообщил, что ее муж весь в крови был обнаружен без сознания недалеко от магазина по улице Декабристов в Чебоксарах и сейчас они везут его в больницу. Горожанка поехала туда, заметив по дороге, что автомобиль главы семьи припаркован возле торговой точки, откуда тот звонил ей перед происшествием. Выяснилось, что ее супруга, лежащего на тротуаре возле магазина, заметил сосед, который и вызвал «скорую». Возможно, это спасло пострадавшему жизнь: у мужчины была тяжелейшая черепно-мозговая травма, переохлаждение организма могло вызвать увеличение внутримозговой гематомы и привести к смерти.

Придя в себя после сложной операции, пострадавший рассказал, что на выходе из супермаркета столкнулся со своим знакомым, с которым когда-то работали вместе. Старый знакомый припомнил ему давнишний денежный долг, по которому, как говорит потерпевший, он рассчитался ответной услугой. Конфликта избежать не удалось. От сильнейшего удара мужчина отлетел на тротуар и ударился головой о бордюр. Обидчик попробовал привести его в чувство, а когда это не удалось, испугался и скрылся с места происшествия. На следующий день к нему пришли сотрудники полиции…

Как сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары капитан юстиции Марина Ефимова, 37-летний чебоксарец признал свою вину, но заверяет, что все вышло неумышленно. Тот, кто в течение двух лет не забыл долг в две тысячи рублей, теперь должен сам — и гораздо большую сумму. Пострадавший перенес уже четыре операции на головном мозге и продолжает лечение. Его семья просит взыскать с обвиняемого 300 тыс. рублей. Дело рассматривается в Калининском районном суде города…