XI эстафетный заплыв «Ока — Волга» состоялся в Нижнем Новгороде

В состязании, стартовавшем накануне Дня Победы на набережной Оки, приняли участие пять команд — две выставили хозяева, еще три приехали из городов Чебоксары, Павлово и Выкса. В каждой команде было по четыре «моржа». Сменяя друг друга, они преодолевали по двум рекам дистанцию в три километра. Сопровождала отважных пловцов армада из 8 катеров.

Команда из Чувашии стала победителем этого турнира, с гордостью сообщают в Минспорте республики. Четверо наших земляков — Андрей Горяинов, Андрей Чекменев, Руслан Шайхаттаров и Кирилл Чернов — преодолели дистанцию за 23 минуты 47 секунд. С солидным отрывом в семь минут следом финишировали представители Павлова. Помимо эстафет в программе соревнований были и личные заплывы. В одном из них представитель Чувашии, пловец с ограниченными возможностями, Михаил Андронов финишировал со вторым результатом.