Ветераны и малоимущие получат компенсацию на покупку цифровых ТВ-приставок

Компенсацию за покупку оборудования для приема цифрового эфирного телевидения в размере стоимости оборудования, но не более 1750 рублей могут получить следующие категории граждан:

семьи, одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике;

зарегистрированные как малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане;

ветераны Великой Отечественной войны.

Для порядка 8 тысяч жителей 68 сел и деревень Чувашии, где цифровой эфирный сигнал отсутствует, предусмотрена компенсация в размере до 6500 рублей на покупку оборудования для приема спутникового телевидения. Бесплатный доступ к обязательным каналам предоставят операторы спутникового телевещания.

Для получения компенсации данное оборудование должно быть приобретено в период с 1 октября 2018 года по 31 июля 2019 года.

При обращении в отдел соцзащиты населения для получения компенсации при себе необходимо иметь следующие документы:

заявление по форме;

копию паспорта или документа, удостоверяющего личность (для заявителя и взрослых членов семьи);

копию свидетельства о рождении либо об усыновлении (удочерении) ребенка;

копию документа, подтверждающего место жительства на территории Чувашской Республики;

документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления, а также документы, подтверждающие согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения (для заявителей, не зарегистрированных в качестве малоимущей семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина);

копии эксплуатационных документов на оборудование;

копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы на приобретение оборудования.

Переход на цифровое телевещание в Чувашии произойдет 15 апреля. Аналоговое вещание при этом будет отключено.